Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ

Για εμπειρίες που σημάδεψαν την παιδική και εφηβική της ηλικία μίλησε η Μαρία Κίτσου, ανοίγοντας ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε δημόσια στην κακοποίηση που, όπως είπε, υπέστη τόσο η ίδια όσο και ο αδελφός της από τους γονείς τους, περιγράφοντας περιστατικά βίας, φόβου και μοναξιάς, αλλά και τους ανθρώπους που λειτούργησαν σωτήρια στη ζωή της.

Η Μαρία Κίτσου βρέθηκε καλεσμένη στις Rainbow Mermaids και μίλησε για γεγονότα που, μέχρι σήμερα, δεν είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας. Με λόγια άμεσα και χωρίς περιστροφές, γύρισε πίσω σε μια περίοδο που, όπως άφησε να εννοηθεί, ήταν γεμάτη ένταση και σκληρές εμπειρίες μέσα στο σπίτι.

Μεταξύ άλλων, περιέγραψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από τα νεανικά της χρόνια, λέγοντας: «Είμαστε με τον φίλο μου του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, και με γυρνούσε σπίτι και μας βλέπει ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Εντάξει, έπεσε ξύλο, πήγαμε στην αστυνομία».

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι, παρότι εκείνο το περιστατικό ήταν σοκαριστικό, δεν ήταν κάτι ξένο για την ίδια, καθώς είχε ήδη ζήσει βαριές καταστάσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όπως ανέφερε, σε εκείνη τη φάση κατέφυγε σε ξαδέλφη της, αναζητώντας στήριξη και προστασία.

Παράλληλα, θυμήθηκε ότι είχε επιχειρήσει να ζητήσει βοήθεια και σε μικρότερη ηλικία, όταν ήταν 17 ετών, απευθυνόμενη σε θεία της. Όπως αποκάλυψε, αντί να βρει κατανόηση, συνάντησε αδιαφορία και απόρριψη. «Είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου, να πάω σε μια θεία μου, η οποία άρχισε κι έλεγε “έχουν δίκιο οι γονείς σου”. Ενώ της ζητούσα βοήθεια, της έλεγα τι συνέβαινε -δυστυχώς δεν υπήρχαν τα Χαμόγελα του παιδιού και οι Ελίζες κι όλα αυτά-, ήταν άνθρωποι ανάλγητοι», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα και σε εκείνο που, όπως είπε, τη βοήθησε να μη λυγίσει. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η δύναμή της βρισκόταν στο ότι δεν κρατούσε μέσα της όσα ζούσε, αλλά τα μοιραζόταν με φίλους και φίλες της, βρίσκοντας εκεί ένα δίχτυ προστασίας που δεν της πρόσφερε το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Αυτό που με έσωσε εμένα είναι ότι μιλούσα στις φίλες μου και στους φίλους μου. Δεν τα έκρυβα μέσα μου, δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, τους έλεγα τι συμβαίνει, σήμερα έγινε αυτό, μου έκαναν εκείνο, μου είπαν αυτό. Οπότε τα έβγαζα από μέσα μου», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε και για τον αδελφό της, εξηγώντας ότι εκείνος διαχειρίστηκε διαφορετικά όσα βίωναν. Όπως είπε, εκείνος ήταν πιο κλειστός χαρακτήρας και δεν επέλεγε να εκφράζει όσα περνούσε, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη δική του διαδρομή.

Η μαρτυρία της Μαρίας Κίτσου φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σκοτεινή πραγματικότητα της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, αλλά και τη σημασία που μπορεί να έχει η έγκαιρη στήριξη, η δυνατότητα να μιλήσει κανείς και η παρουσία ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να ακούσουν πραγματικά.





