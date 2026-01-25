Μαρία Κίτσου και Άννα Βίσση σε κοινή εμφάνιση στη σκηνή: Δείτε τι τραγούδησαν

Στο πλευρό της Άννας Βίσση βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου η Μαρία Κίτσου, κατά τη διάρκεια εμφάνισης της τραγουδίστριας σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Η ηθοποιός πραγματοποίησε βραδινή έξοδο στον χώρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση και μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε βίντεο που δημοσίευσε, καταγράφεται η στιγμή που η τραγουδίστρια κατεβαίνει από τη σκηνή και πλησιάζει τη Μαρία Κίτσου, με τις δύο γυναίκες να ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι «Όσο έχω φωνή».

Μετά την ολοκλήρωση του ντουέτου, η Άννα Βίσση παρέδωσε το μικρόφωνο στην ηθοποιό, προτρέποντάς την να συνεχίσει την ερμηνεία μόνη της, με το στιγμιότυπο να συγκεντρώνει θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους και τους χρήστες των social media.

Από όποια πλευρά και να το δεις..χωρίς λόγια… pic.twitter.com/PcYuxkiSZP — Maria Kitsou official (@MariaKitsou15) January 24, 2026

