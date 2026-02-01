Μαρίνα Κωνσταντίνου: Γυναίκα πιλότος και πρότυπο ζωής – Από το Super Puma σε αγώνες δρόμου

Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για το πώς μπορούν να συνδυαστούν τα μότο της Πολεμικής μας Αεροπορίας «Αιέν Υψικρατείν» και των Ολυμπιακών Αγώνων «Citius, Altius, Fortius», από τη Μαρίνα Κωνσταντίνου.

Η πατρινή ανθυποσμηναγός μπορεί με την ίδια ευκολία να πετάξει ένα ελικόπτερο Super Puma κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες σε επιχειρήσεις διάσωσης σε Ιόνιο και Αιγαίο, αλλά και να πρωταγωνιστήσει σε αγώνες δρόμου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και παρότι η ίδια προσπαθεί να διατηρεί ένα «low profile», λόγω και της πειθαρχίας που της δίδαξε η φοίτησή της στη Σχολή Ικάρων (ήταν, μάλιστα, αρχηγός της τάξης της στα τέλη της δεκαετίας του 2010), εμείς, ωστόσο, την εντοπίσαμε στο περιθώριο του πρόσφατου 14ου Ημιμαραθωνίου Αιγιάλειας, στον οποίο συμμετείχε στα 5χλμ., καταλαμβάνοντας την 5η θέση με χρόνο 18:07.

Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ

«Τρέχω από ευχαρίστηση και τα τελευταία χρόνια αποφάσισα να δω τα όρια και τις αντοχές μου. Ο πατέρας μου ήταν το πρότυπό μου. Υπήρξε στην ουσία ο πρώτος μου προπονητής. Με αυτόν έκανα τα πρώτα μου χιλιόμετρα κι εκείνος άναψε τη σπίθα που σιγοκαίει μέσα μου» εξομολογείται στις σπάνιες συνεντεύξεις που δίνει η πρωταθλήτρια του ΓΣ Αμαρουσίου, αναφερόμενη στον αείμνηστο πατέρα της, καθηγητή Νευροχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών Δημήτρη Κωνσταντίνου, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο το 2018 στην προσπάθειά του να «κατακτήσει» την κορυφή του όρους Ακονκάγκουα στις Ανδεις -του ψηλότερου βουνού της Αμερικής (6.967 μέτρα).

«ΛΥΤΡΩΤΙΚΟ ΝΑ ΒΟΗΘΑΣ»

«Εγινα πιλότος στην Πολεμική Αεροπορία λόγω της δυναμικότητας του επαγγέλματος. Είναι γεγονός ότι είναι ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα και όντως δεν είμαστε πολλές γυναίκες στον χώρο, όμως με τα χρόνια αυξάνεται η είσοδος του γυναικείου φύλου» αναφέρει η Μαρίνα Κωνσταντίνου, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες γιατί προχώρησε στη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή: «Μου αρέσει ο ρόλος του να βοηθάς τους πολίτες και να σώζεις ζωές. Είμαι χαρούμενη και με γεμίζει αυτό που κάνω. Και με πείσμα, με σοβαρότητα και με δουλειά κερδίζεις σιγά-σιγά μια θέση ανάμεσα στους άνδρες συναδέλφους σου. Σταδιακά γίνεσαι μέλος του συνόλου και είσαι πλέον πλήρωμα κι εκεί τελειώνει όλη αυτό η συζήτηση. Με τα Super Puma κάνουμε έρευνα, διάσωση και αεροδιακομιδές, καμιά φορά και σε ακραίες συνθήκες. Στο πιλοτάρισμα σε βοηθάει, πλέον, η τεχνολογία. Ολα είναι υποβοηθούμενα, υδραυλικά ή ηλεκτρονικά. Είναι λυτρωτικό το να σώζεις και ταυτόχρονα είναι μοναδικό το συναίσθημα ότι προσφέρεις ασφάλεια. Η φυσική κατάσταση είναι προαπαιτούμενη τόσο για να μπούμε, όσο και για να παραμείνουμε στο επάγγελμά μας. Θα έπρεπε όλοι να επιζητούμε αυτό που λέμε wellness, τη λειτουργικότητα του οργανισμού μας, να καλλιεργούμε με έναν τρόπο ευχάριστο και το πνεύμα μας και το σώμα μας, προκειμένου να είμαστε ισορροπημένοι».

«KEEP MOVING, KEEP DREAMING»

Ποιο είναι, όμως, το μήνυμα που στέλνει σε όλους μας η Μαρίνα Κωνσταντίνου; Το μότο της είναι το «Keep moving, keep dreaming», με απλά λόγια όπως τονίζει και η ίδια: «Να κουνάμε το σώμα μας, το κεφάλι μας και να έχουμε τα όνειρά μας για να ζούμε μια όμορφη ζωή». Στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας έκανε κι ένα ακόμη ποστ: «Είναι εύκολο να ωθούμε τους εαυτούς μας στα όρια. Είναι ακόμη πιο δύσκολο, όμως, να ξέρουμε πότε να κάνουμε κι ένα μικρό βήμα πίσω όταν πρέπει».

Σκι, ορειβασία, ποδήλατο και personal trainer!

Η Μαρίνα Κωνσταντίνου, η πρώτη γυναίκα αρχισμηνίας ιπτάμενη στην ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας που έγινε αρχηγός της Σχολής Ικάρων, έχει βάλει σε προτεραιότητα το να ζει με άξονες την υγεία, την άθληση, αλλά και το καθήκον και την προσφορά ως αξιωματικός της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Η ίδια είναι ένας πολυδιάστατος άνθρωπος και πραγματικά είναι να απορεί κανείς πώς θα τα προλαβαίνει όλα στη διάρκεια ενός 24ωρου!

Σε ηλικία 4 ετών ξεκίνησε μπαλέτο, στο Γυμνάσιο με την προτροπή του πατέρα της άρχισε να τρέχει, ενώ ενδιάμεσα έκανε και σκι και ορειβασία. Παράλληλα, από μικρή είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τα Μαθηματικά κι αυτό κάνει πράξη και στις μέρες μας, φοιτώντας στην αντίστοιχη σχολή(!), ενώ κάποτε της πέρασε και η ιδέα να γίνει γιατρός, προφανώς επηρεασμένη από τους γονείς της.

Πριν από λίγο καιρό πληροφορηθήκαμε ότι επισκεύασε το ποδήλατο του πατέρα της και μυήθηκε και στον κόσμο της ποδηλασίας, ενώ πρόλαβε να βγάλει και σχολή personal trainer. Οπως βλέπετε, τηρεί κατά γράμμα τη συμβουλή του πατέρα της, ο οποίος πάντοτε έβαζε όρια στους χρόνους της δουλειάς του προκειμένου να έχει χρόνο και για την προσωπική του ζωή.

Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει για το μέλλον η πολυτάλαντη συμπολίτισσα, την οποία θα θαυμάσουμε και στον Patras Half Marathon στις 29 Μαρτίου…

