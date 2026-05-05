Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε ανοιχτά για τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ, περιγράφοντας με θερμά λόγια το πρόσφατο ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέρθηκε στην εμπειρία που έζησε στην Τουρκία, αλλά και στο πώς η γνωριμία της με τον σύντροφό της φαίνεται να έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη γειτονική χώρα.

«Ήταν πραγματικά αξέχαστο αυτό το ταξίδι και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί, σε πολλά επίπεδα. Τώρα τη βλέπω διαφορετική την Τουρκία. Θα μπορούσα να μείνω εκεί. Στην Τουρκία βλέπουν τις Ελληνίδες με θαυμασμό, κολακεύτηκα ιδιαίτερα», δήλωσε η Μαρίνα Σταυράκη.

«Χτίζουμε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης»

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον Μπουλέντ, τονίζοντας ότι η σχέση τους δεν περιορίζεται μόνο στην καλή διάθεση και την ψυχαγωγία, αλλά έχει πιο ουσιαστική βάση.

«Με τον Μπουλέντ χτίζουμε μια σχέση, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική. Μια σχέση ψυχικής σύνδεσης και αλληλοστήριξης σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε.

Η ίδια αποκάλυψε και τον χαριτωμένο τρόπο με τον οποίο έχουν αποθηκεύσει ο ένας τον άλλον στα κινητά τους τηλέφωνα. Όπως είπε, εκείνος αρχικά την είχε γραμμένη ως Μέρλιν Μονρόε, όμως στη συνέχεια την άλλαξε σε «σουλτάνα Μαρίνα», ενώ εκείνη τον έχει αποθηκεύσει ως «my handsome love».

Το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Κωνσταντινούπολη, η Μαρίνα Σταυράκη γνώρισε την οικογένεια και το περιβάλλον του συντρόφου της, ενώ όπως είπε επισκέφθηκε πολύ όμορφα μέρη.

«Γνώρισα την οικογένεια και το περιβάλλον. Επισκέφθηκα πάρα πολύ ωραία μέρη και επιφυλάσσομαι για το επόμενο ταξίδι που θα γίνει πολύ σύντομα. Θα έρθει εκείνος, και θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία», είπε.

Παρά την απόσταση, η ίδια ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα στη σχέση τους. Αντίθετα, όπως σημείωσε, όταν υπάρχει πραγματική επιθυμία, η απόσταση μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως αφορμή για μεγαλύτερη προσμονή.

«Προς το παρόν η απόσταση δεν δημιουργεί πρόβλημα. Όταν οι ψυχές είναι κοντά και όταν οι άνθρωποι θέλουν, αντλούν έμπνευση από την έλλειψη και από την απόσταση και θέλουν ακόμα περισσότερο να βρίσκονται μαζί. Μου έχει λείψει πάρα πολύ από χθες», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι ανατολίτες μπορούν να κάνουν τη γυναίκα να νιώθει σουλτάνα, να νιώθει βασίλισσα».

Τι απαντά για το ενδεχόμενο γάμου

Η Μαρίνα Σταυράκη ρωτήθηκε και για το αν σκέφτεται να παντρευτεί τον Τούρκο επιχειρηματία, απαντώντας πως η σχέση τους προχωρά σταθερά, αλλά χωρίς βιασύνη.

«Προχωράμε βήμα-βήμα. Προχωράμε μαζί. Ο γάμος είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη», είπε.

Η ίδια τόνισε ότι απολαμβάνει αυτή την περίοδο της ζωής της, αφήνοντας να φανεί ο ενθουσιασμός της για τη σχέση της με τον Μπουλέντ.

«Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω από αυτά που είπα, αντανακλώ το πόσο ερωτευμένη είμαι», κατέληξε.

