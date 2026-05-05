Η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε ένα από τα πιο συζητημένα looks του Met Gala 2026, εμφανιζόμενη στο κόκκινο χαλί με ένα σύνολο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1960, που συνδύαζε μπρούτζο, δέρμα και έντονη pop art αισθητική.

Η τηλεπερσόνα έδωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου το «παρών» στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ακολουθώντας το φετινό θέμα της διοργάνωσης, «η μόδα ως τέχνη». Για την εμφάνισή της κινήθηκε σε πορτοκαλί αποχρώσεις, επιλέγοντας ένα σύνολο που έμοιαζε περισσότερο με γλυπτική σύνθεση παρά με κλασικό red carpet φόρεμα.

Για τη δημιουργία του look συνεργάστηκε με τον Βρετανό καλλιτέχνη Allen Jones, το δίδυμο Patrick Whitaker και Keir Malem, καθώς και τη δημιουργική διευθύντρια Nadia Lee Cohen.

Ένα look ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν περιλάμβανε έναν μπρούτζινο θώρακα με ψηλό λαιμό, ο οποίος συνδυάστηκε με χειροποίητα βαμμένη δερμάτινη φούστα σε color-block μοτίβο.

Η φούστα παρέμενε ανοιχτή στο μπροστινό μέρος, δίνοντας στο σύνολο πιο αποκαλυπτικό χαρακτήρα, ενώ η εικόνα ολοκληρώθηκε με nude γόβες και κυματιστά ξανθά μαλλιά, τα οποία επιμελήθηκε ο κομμωτής Chris Appleton.

Το αποτέλεσμα κινήθηκε καθαρά στη λογική του φετινού Met Gala, όπου η μόδα αντιμετωπίστηκε ως μορφή τέχνης, με το σύνολο της Καρντάσιαν να αντλεί έμπνευση από τη γλυπτική φόρμα, τη θεατρικότητα και την αισθητική των 60s.

Η συνεργασία με τον Allen Jones

@voguemagazine #KimKardashian stepped out for the 2026 MetGala, sporting a tangerine fiberglass breastplate that was finished in an auto body shop. Get more details on her look at the link. ♬ original sound – Blazer

Η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε στη Vogue για τη συνεργασία της με τον Allen Jones, εξηγώντας ότι πρόκειται για έναν από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες.

«Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη, έναν από τους αγαπημένους μου, τον Allen Jones», δήλωσε η σταρ, αποκαλύπτοντας ότι το ρούχο της προήλθε από καλούπι μοντέλου που είχε δημιουργηθεί τη δεκαετία του 1960.

Η αναφορά αυτή συνδέει το σύνολο με την καλλιτεχνική γλώσσα του Jones, ο οποίος έχει συνδεθεί με το κίνημα της pop art και με δημιουργίες όπου το ανθρώπινο σώμα, η φόρμα και η μόδα συναντούν τη γλυπτική.

Οι δημιουργοί πίσω από το δερμάτινο σύνολο

Σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα είχαν και οι Patrick Whitaker και Keir Malem, οι οποίοι ειδικεύονται στα δερμάτινα ενδύματα υψηλής ραπτικής.

Το δίδυμο έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας, αλλά και με τη βιομηχανία του κινηματογράφου, σχεδιάζοντας κοστούμια για παραγωγές όπως τα «The Dark Knight», «Captain America: The First Avenger» και «300: Rise of an Empire».

Η εμπειρία τους στη δημιουργία εντυπωσιακών, κατασκευαστικά απαιτητικών κοστουμιών φάνηκε και στην εμφάνιση της Καρντάσιαν, όπου το δέρμα και ο μπρούτζος λειτούργησαν ως βασικά υλικά για ένα αποτέλεσμα με έντονη σκηνική παρουσία.

Η pop art αναφορά πίσω από την εμφάνιση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Όπως επισημαίνεται και στο σχετικό δελτίο Τύπου, το ανάγλυφο στοιχείο του look αποτελεί αναφορά σε έργα του Allen Jones που συνδέονται με την pop art.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και το «Body Armour» του 1978, ένα κομμάτι που είχε αρχικά σχεδιαστεί για κινηματογραφική παραγωγή η οποία δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Με το ίδιο έργο είχε φωτογραφηθεί και η Κέιτ Μος το 2013.

Με αυτή την επιλογή, η Κιμ Καρντάσιαν δεν περιορίστηκε σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση για το κόκκινο χαλί, αλλά παρουσίασε ένα look με σαφή καλλιτεχνική αναφορά, συνδέοντας τη μόδα, την pop art και τη ρετρό αισθητική σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της στο Met Gala 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



