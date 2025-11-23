Μαρινάκης: Αυστηροποίηση οπλοκατοχής και εντατικοί έλεγχοι, τι είπε για επίδομα θέρμανσης και στεγαστικό

Στο 9ο briefing προς τους πολίτες, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς σε όλα τα «καυτά» ζητήματα της επικαιρότητας.

Για την οπλοκατοχή και τα περιστατικά στην Κρήτη τόνισε: «Θα αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο της οπλοκατοχής και θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους. Δεν είναι θέμα αριθμών, είναι θέμα ανθρώπων. Έστω και ένα παιδί να σωθεί, αξίζει τον κόπο». Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη παρουσίας ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία και απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Σαμαρά, λέγοντας ότι «δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, δουλειά μας είναι να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας».

Για το κόστος ζωής και τις συγκρίσεις με «Βουλγαρία» απάντησε: «Το μεγαλύτερο ψέμα είναι η μισή αλήθεια. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε 28% (11% πραγματικά), ο κατώτατος 36%. Στον Δείκτη Ατομικής Κατανάλωσης της Eurostat από το 63% του ευρωπαϊκού μέσου όρου φτάσαμε στο 81%. Η Ελλάδα δεν ήταν Λουξεμβούργο και έγινε Βουλγαρία. Ήταν μαύρο πρόβατο με capital controls και τώρα επιστρέφει».

Για τα ΕΛΤΑ ξεκαθάρισε: «Κανένας εργαζόμενος δεν χάνει τη δουλειά του, κανένας πολίτης δεν μένει χωρίς κατ’ οίκον εξυπηρέτηση, κανένα σημείο δεν θα μείνει χωρίς εναλλακτικό κατάστημα».

Για την ΕΡΤ υπερασπίστηκε τις αυξήσεις στο τακτικό προσωπικό μετά από 10+ χρόνια, την είσπραξη ανείσπρακτων ανταποδοτικών τελών μέσω ΑΑΔΕ και τη δημοσιοποίηση κάθε κρατικής καμπάνιας.

Για το επίδομα θέρμανσης υπενθύμισε ότι κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, είναι αφορολόγητο-ακατάσχετο και η αίτηση γίνεται εύκολα στο myΘέρμανση.

Τέλος, για το στεγαστικό ανέφερε τις ήδη νομοθετημένες παρεμβάσεις (επιστροφή ενοικίου, «Σπίτι μου», κοινωνική αντιπαροχή, μείωση ΕΝΦΙΑ) και προανήγγειλε νέα μέτρα από το 2026 για να μπουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα.

