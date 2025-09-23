Μαρινάκης: «Αν είσαι μέχρι 30, αυτό σε αφορά» – Τι φέρνει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση

Με ανάρτησή του στο Instagram και βίντεο ειδικά αφιερωμένο στους νέους έως 30 ετών, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε τις βασικές προβλέψεις της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

«Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ποιες κατηγορίες πολιτών θα δουν ουσιαστικές βελτιώσεις στα εισοδήματά τους.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, γιατροί και μηχανικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, επωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ένστολους αποφοίτους στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους από την 1η Ιανουαρίου 2026, βάσει του νέου μισθολογίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlos Marinakis (@pavlosmarinakis)

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



