Μαρινάκης: «Αν είσαι μέχρι 30, αυτό σε αφορά» – Τι φέρνει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση

Με ένα βίντεο στα social media ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε τις αλλαγές που φέρνει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση για νέους επαγγελματίες και ένστολους.

Μαρινάκης: «Αν είσαι μέχρι 30, αυτό σε αφορά» – Τι φέρνει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση
23 Σεπ. 2025 13:33
Pelop News

Με ανάρτησή του στο Instagram και βίντεο ειδικά αφιερωμένο στους νέους έως 30 ετών, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε τις βασικές προβλέψεις της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

«Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ποιες κατηγορίες πολιτών θα δουν ουσιαστικές βελτιώσεις στα εισοδήματά τους.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, γιατροί και μηχανικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, επωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ένστολους αποφοίτους στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους από την 1η Ιανουαρίου 2026, βάσει του νέου μισθολογίου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ