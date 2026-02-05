Μαρινάκης απαντά σε Σαμαρά: «Χωρίς μέτρο δεν υπάρχει αξιοπιστία» – Σχόλιο και για Καραμανλή

Απάντηση στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά περί «χάους» έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικού μέτρου και σχολιάζοντας παράλληλα και την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή.

05 Φεβ. 2026 14:18
Με αιχμές αλλά χωρίς προσωπική αντιπαράθεση απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «χάος».

Όπως ανέφερε, αποφεύγει συνήθως την αντιπαράθεση με πρώην πρωθυπουργούς, ωστόσο επισήμανε ότι τέτοιες εκφράσεις, όπως είπε, οδηγούν σε απώλεια του νοήματος των λέξεων. Υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί πως η σημερινή εικόνα της χώρας παραπέμπει σε συνθήκες χάους, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την πορεία της οικονομίας, τα επίπεδα ανεργίας και εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς πολιτικής.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση απαιτεί μέτρο, επισημαίνοντας πως η απουσία του επηρεάζει την αξιοπιστία του δημόσιου λόγου. Παράλληλα έκανε αναφορά στις δύσκολες περιόδους που — όπως είπε — έχει βιώσει η χώρα στο παρελθόν, τονίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση, παρά τα προβλήματα, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως χάος.

Απαντώντας επίσης σε σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για την ανάγκη να ακούγονται οι πιο έμπειροι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, επισημαίνοντας πως η εμπειρία αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο στην πολιτική όσο και γενικότερα στη δημόσια ζωή.

Τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός λαμβάνουν υπόψη τέτοιες φωνές, σημειώνοντας πως η αξιοποίηση εμπειρίας και γνώσης συμβάλλει στη βελτίωση των πολιτικών αποφάσεων.

