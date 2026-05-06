Μαρινάκης: «Έχουμε δώσει Fuel Pass στα τρία τέταρτα των καταναλωτών βενζίνης, τα λεφτά δεν φυτρώνουν»

«Δεν μπορείς να πας σε μια μέρα στην άλλη από το τρίτο υπόγειο στον 25ο όροφο»

06 Μάι. 2026 11:51
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σήμερα (6/05/2026), σε δηλώσεις του τόνισε: «Είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει δημοσιονομικό χώρο μειώνει τον έναν φόρο μετά τον άλλον».

Συγκεκριμένα μιλώντας στον ΣΚΑΙ, υπογράμμισε: «Έχουμε δώσει Fuel Pass στα τρία τέταρτα των καταναλωτών βενζίνης», διευκρίνισε τα μέτρα για τα καύσιμα και απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος. Αν μειώναμε τον ΕΦΚ στα όρια που ορίζει η ΕΕ το όφελος του καταναλωτή θα ήταν μικρότερο από αυτό που κάναμε».

«Δίνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες», πρόσθεσε σε άλλο σημείο προσθέτοντας δεικτικά: Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου, δεν μπορείς να πας σε μια μέρα στην άλλη από το τρίτο υπόγειο στον 25ο όροφο»

