Μαρινάκης: «Έχουμε δώσει Fuel Pass στα τρία τέταρτα των καταναλωτών βενζίνης, τα λεφτά δεν φυτρώνουν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σήμερα (6/05/2026), σε δηλώσεις του τόνισε: «Είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει δημοσιονομικό χώρο μειώνει τον έναν φόρο μετά τον άλλον».

Συγκεκριμένα μιλώντας στον ΣΚΑΙ, υπογράμμισε: «Έχουμε δώσει Fuel Pass στα τρία τέταρτα των καταναλωτών βενζίνης», διευκρίνισε τα μέτρα για τα καύσιμα και απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος. Αν μειώναμε τον ΕΦΚ στα όρια που ορίζει η ΕΕ το όφελος του καταναλωτή θα ήταν μικρότερο από αυτό που κάναμε».

«Δίνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες», πρόσθεσε σε άλλο σημείο προσθέτοντας δεικτικά: Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου, δεν μπορείς να πας σε μια μέρα στην άλλη από το τρίτο υπόγειο στον 25ο όροφο»

