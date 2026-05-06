Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης θέλει να φάει τον Μητσοτάκη, ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, φασίστας ο Φλωρίδης»

Επίθεση κατά πάντων από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Για τη Μαρία Καρυστιανού τόνισε «δικαίωμα της να κατέβει στην πολιτική. Δε θα μπω σε αντιπαράθεση μαζί της»

06 Μάι. 2026 11:28
Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ραδιοφωνική της συνέντευξη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «φασίστα» τον κ. Φλωρίδη λέγοντας χαρακτηριστικά: Το να λέει ένας φασίστας (ο Φλωρίδης) ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόποινη». Πρόσθεσε, δε, ένοχλεί τον Φλωρίδη ότι δεν το βουλώνω σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Να σταματήσει η εξαπάτηση του ελληνικού λαού (σχετικά με την αίθουσα για τη δίκη). Τώρα προσπαθούν να μου επιτεθούν (και στο Νίκο Κωνσταντόπουλο) όλα αυτά τα φασισταριά. Τολμούν να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο ανεπίτρεπτο. Τους ενοχλώ και ως αντιπολίτευση και ως δικηγόρος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δε, υποστήριξε ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης θελει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη».

Ερωτηθείσα, στη συνέχεια, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε για τον πρώην πρωθυπουργό «ο Τσίπρας διέλυσε το κόμμα και τη χώρα του. Τώρα παριστάνει τον άμωμο, δεν έχει απολογηθεί για τίποτα. Ούτε για το έγκλημα στο Μάτι, ακόμα και στο βιβλίο του. Έγραψε μόνο ότι γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος και παρολ’ αυτά δεν προστάτευσε τον κόσμο. Εκείνο το βράδυ (σ.σ. τραγωδία στο Μάτι) ήταν μια κακοστημένη παράσταση. Παριστάνανε ότι δεν ξέρανε τίποτα».

Όσον αφορά, τέλος, τη Μαρία Καρυστιανού αρκέστηκε να πει «δικαίωμα της να κατέβει στην πολιτική. Δε θα μπω σε αντιπαράθεση μαζί της».

