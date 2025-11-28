Μαρινάκης: «Επιστροφή ενός ενοικίου κάθε χρόνο – Σκληρή επίθεση σε Ανδρουλάκη για τους “ανύπαρκτους κουμπάρους”»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Alpha Radio 98,9, υπογράμμισε ότι η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου, η οποία καταβάλλεται από σήμερα, αποτελεί μόνιμο μέτρο στήριξης και βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Όπως είπε, η ενίσχυση αυτή αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζεται με μειώσεις φόρων και φορολογικά κίνητρα για ανακαινίσεις και νέες οικοδομές.

Τόνισε πως η διαδικασία είναι αυτόματη, χωρίς αιτήσεις, και ότι οι ενοικιαστές οφείλουν μόνο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. «Είναι μία ακόμη απόδειξη ότι το μέτρο λειτουργεί υπέρ της διαφάνειας», σημείωσε.

Απαντώντας σε ενστάσεις ότι την ενίσχυση θα λάβουν και όσοι φοροδιαφεύγουν, ανέφερε πως «είμαστε η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να κατηγορηθεί ότι κλείνει τα μάτια στη φοροδιαφυγή», επισημαίνοντας ότι, μέσα σε έναν χρόνο, εισπράχθηκαν δύο δισ. ευρώ από στοχευμένες παρεμβάσεις.

Σε έντονο ύφος σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τον “κουμπάρο του πρωθυπουργού”. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι διατύπωσε έναν ανυπόστατο ισχυρισμό, ο οποίος μάλιστα καταρρίφθηκε από το ίδιο το δημοσίευμα που ο ίδιος προσκόμισε. «Συμπεριφέρθηκε ως τρολ του διαδικτύου», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτους κουμπάρους» και ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι το κρίσιμο για την κυβέρνηση είναι η αξιολόγηση του έργου της και όχι οι αντίπαλοι. Αναφερόμενος στο πρόσφατο βίντεο του κ. Τσίπρα για την παρουσίαση του βιβλίου του, σχολίασε με αιχμή πως στο υλικό εμφανίζονται πρόσωπα που ο ίδιος είχε επιλέξει σε κεντρικούς ρόλους όταν ήταν πρωθυπουργός, όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



