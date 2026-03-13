Μαρινάκης για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης με τη Νέα Δημοκρατία»

Κατηγορηματική απάντηση στα σενάρια που διακινήθηκαν γύρω από ενδεχόμενη προσέγγιση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με τη Νέα Δημοκρατία έδωσε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, βάζοντας φρένο στη σχετική φημολογία που αναπτύχθηκε μετά τη διαγραφή του βουλευτή από το ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας δημόσια για το θέμα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει προχωρήσει σε καμία διαγραφή, σχολιάζοντας παράλληλα πως όταν ένας πολιτικός λέει το προφανές για ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με μικροψυχία. Παρ’ όλα αυτά, απέφυγε να κρίνει τη διαγραφή από άλλο κόμμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί δική του δουλειά να σχολιάσει αν αυτή ήταν σωστή ή λανθασμένη.

Στο πιο καθαρό σημείο της τοποθέτησής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε ευθέως τα σενάρια περί πολιτικής προσέγγισης με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχετική πληροφόρηση. Παράλληλα, έσπευσε να προσθέσει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της συγκεκριμένα πολιτικά και κυβερνητικά παραδοτέα ενόψει των εκλογών, μεταφέροντας έτσι το βάρος στην κυβερνητική ατζέντα και όχι στις μετακινήσεις προσώπων.

Η παρέμβασή του ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ήδη αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τις σχέσεις του με τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και για τη φημολογία που εδώ και καιρό συνόδευε ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις του. Σύμφωνα με πολιτικά ρεπορτάζ της ημέρας, οι δηλώσεις του το προηγούμενο διάστημα αξιοποιούνταν συχνά από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που είχε τροφοδοτήσει ερμηνείες και υποψίες περί πιθανής μελλοντικής προσέγγισης.

Με τη σημερινή του τοποθέτηση, πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να κλείσει αυτή τη συζήτηση, δίνοντας μια σαφή και θεσμικά ψυχρή απάντηση: κανένα σενάριο προσέγγισης δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή.





