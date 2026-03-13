Μαρινάκης για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης με τη Νέα Δημοκρατία»

Τέλος στα σενάρια περί επαφών του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με τη Νέα Δημοκρατία έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις μετά τη διαγραφή του βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφόρηση ή ζήτημα προσέγγισης.

Μαρινάκης για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης με τη Νέα Δημοκρατία»
13 Μαρ. 2026 12:29
Pelop News

Κατηγορηματική απάντηση στα σενάρια που διακινήθηκαν γύρω από ενδεχόμενη προσέγγιση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με τη Νέα Δημοκρατία έδωσε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, βάζοντας φρένο στη σχετική φημολογία που αναπτύχθηκε μετά τη διαγραφή του βουλευτή από το ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας δημόσια για το θέμα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει προχωρήσει σε καμία διαγραφή, σχολιάζοντας παράλληλα πως όταν ένας πολιτικός λέει το προφανές για ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με μικροψυχία. Παρ’ όλα αυτά, απέφυγε να κρίνει τη διαγραφή από άλλο κόμμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί δική του δουλειά να σχολιάσει αν αυτή ήταν σωστή ή λανθασμένη.

Στο πιο καθαρό σημείο της τοποθέτησής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε ευθέως τα σενάρια περί πολιτικής προσέγγισης με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχετική πληροφόρηση. Παράλληλα, έσπευσε να προσθέσει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της συγκεκριμένα πολιτικά και κυβερνητικά παραδοτέα ενόψει των εκλογών, μεταφέροντας έτσι το βάρος στην κυβερνητική ατζέντα και όχι στις μετακινήσεις προσώπων.

Η παρέμβασή του ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ήδη αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τις σχέσεις του με τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και για τη φημολογία που εδώ και καιρό συνόδευε ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις του. Σύμφωνα με πολιτικά ρεπορτάζ της ημέρας, οι δηλώσεις του το προηγούμενο διάστημα αξιοποιούνταν συχνά από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που είχε τροφοδοτήσει ερμηνείες και υποψίες περί πιθανής μελλοντικής προσέγγισης.

Με τη σημερινή του τοποθέτηση, πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να κλείσει αυτή τη συζήτηση, δίνοντας μια σαφή και θεσμικά ψυχρή απάντηση: κανένα σενάριο προσέγγισης δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:34 Πάτρα: Μια βραδιά παιδείας και ποίησης για τα 190 χρόνια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τον Οδυσσέα Ελύτη ΦΩΤΟ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ