Μαρινάκης για Μαδούρο: Τα κόμματα που συγκρίνουν τη Βενεζουέλα με Ουκρανία και Κύπρο κάνουν κακό στα συμφέροντά μας

«Είπε ποτέ ο πρωθυπουργός ότι το Διεθνές Δίκαιο μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη; Ποτέ» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την κριτική στον κ. Μητσοτάκη για την αναφορά του ότι «τώρα δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα», μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης και διευκρίνισε: «Είπε (ο κ. Μητσοτάκης) πως δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα Διεθνούς Δικαίου. Όταν λες ότι δεν είναι η στιγμή να μιλήσεις για ένα θέμα, υπονοείς ξεκάθαρα ότι με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα το κάνεις. Επικίνδυνη δεν είναι η δήλωση, αυτή η σαφής αποστροφή, αλλά επικίνδυνοι είναι αυτοί που προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα όχι για να κάνουν κακό στην κυβέρνηση, αλλά δεν τους νοιάζει να κάνουν κακό στη χώρα».

«Κάνουν κακό στα δικά μας συμφέροντα»

Παράλληλα, απέρριψε κάθε σύγκριση της Βενεζουέλας με την Ουκρανία και την Κύπρο, σημειώνοντας ότι όσοι επιχειρούν μια τέτοια σύνδεση κάνουν κακό στα συμφέροντα της χώρας.

«Το πιο φοβερό από όλα είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και την Ουκρανία. Τα κόμματα που το κάνουν αυτό κάνουν κακό στα δικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή σε μια χώρα με κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένη, μια χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη, ή την εισβολή στην Κύπρο μας με μια επιχείρηση κατά ενός προσώπου και ενός δικτάτορα;», είπε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη στάση τους για τη Βενεζουέλα. «Δείτε αν έβγαλαν ανακοινώσεις ότι το 67% έχασε από το 30%. Ψάξτε να βρείτε τι ανακοινώσεις έγιναν από αυτούς τους δήθεν ευαίσθητους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι βιαστικοί «ξεσήκωσαν μια συζήτηση αχρείαστη για τη χώρα».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε ο κ. Μαρινάκης και για την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τη σύλληψη Μαδούρο, σημειώνοντας ότι «Όταν πέφτουν τα καθεστώτα δημιουργείται μια πολύ θετική συνθήκη, ανοίγουν τα στόματα. Μια από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει παγκοσμίως γνωστή είναι ποια κόμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, είχαν σχέσεις με το καθεστώς αυτό».

«Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και υπουργός του, ο κ. Παππάς και ένας δικηγόρος έκαναν ταξίδια στη Βενεζουέλα και οι σχέσεις της χώρας μας με το καθεστώς αυτό ήταν στενότατες. Είχε, μάλιστα, προβεί και σε συγκάλυψη του πρέσβη της Βενεζουέλας για πολύ σοβαρά αδικήματα παρενόχλησης. Και κάνει το rebranding ο κ. Τσίπρας και γίνεται ό,τι γίνεται στη Βενεζουέλα και βγαίνει και μιλάει. Δεν βρήκε μια λέξη να πει κάναμε λάθος», πρόσθεσε.

