Μαρινάκης για παραίτηση Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που μίλησε για θάλασσες, ψάχναμε σωσίβιο»

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, επιλέγοντας να σχολιάσει με αιχμηρό και σαρκαστικό τόνο την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, της Αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, δεν απασχολούν τη Νέα Δημοκρατία, ούτε είναι δική μας δουλειά να προβλέψουμε τι θα συμβεί», δήλωσε αρχικά ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να εμπλέκεται.

Ωστόσο, συνέχισε με δηλητηριώδη αναφορά στα γεγονότα του 2015, συνδέοντας τη σημερινή παραίτηση του Τσίπρα με τη μνημειώδη ομιλία του εκείνης της περιόδου: «Θυμάμαι μια δήλωση του κ. Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 στη Ρωσία, όταν έλεγε πως “είμαστε λαός της θάλασσας που δεν φοβάται να ανοιχτεί σε νέες φουρτούνες για να φτάσει σε ασφαλή λιμάνια”. Την τελευταία φορά που μίλησε για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι για ένα σωσίβιο – με capital controls, κλειστές τράπεζες και χρέωση άνω των 100 αχρείαστων δισ. ευρώ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η παραίτηση του Τσίπρα δεν έχει κοινοβουλευτικό αντίκτυπο, τονίζοντας ότι «εδώ και δύο χρόνια δεν είχε κάνει καμία ουσιαστική παρέμβαση».

«Κοινοβουλευτικά είναι αδιάφορη η παραίτησή του», είπε χαρακτηριστικά.

Στο δεύτερο μέρος της ενημέρωσης, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας, μετά τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η ελληνοκυπριακή συνεργασία παραμένει ισχυρή:

«Υπάρχει απόλυτη ταύτιση και συμπόρευση Ελλάδας και Κύπρου στη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων. Η σχέση μας δεν πρόκειται να διαταραχθεί από ένα έργο, το οποίο άλλωστε ωφελεί πρώτα και πάνω απ’ όλα την Κύπρο».

Όπως σημείωσε, η πορεία του έργου εξαρτάται από την επίλυση «οικονομικοτεχνικών εκκρεμοτήτων» και από τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, με την κυβέρνηση να διατηρεί «απόλυτη προσήλωση στη στρατηγική ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών».

