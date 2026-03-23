Μαρινάκης για τα νέα μέτρα: Στήριξη σε καύσιμα και ακτοπλοΐα, αιχμές για Τέμπη και Βαρουφάκη

Στο πακέτο των τεσσάρων νέων μέτρων οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιχειρώντας να εξηγήσει τη στόχευση και τη λογική των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιλογή της επιδότησης για το diesel στην αντλία, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αυτή συνδέεται με τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει το πετρέλαιο κίνησης ακριβώς επειδή επηρεάζει το μεταφορικό κόστος και κατ’ επέκταση την αγορά, ενώ για την αμόλυβδη προτιμήθηκε πιο στοχευμένη ενίσχυση, ώστε -όπως είπε- να στηριχθούν εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως η επιδότηση αφορά τα τρία τέταρτα των ιδιοκτητών οχημάτων, επιμένοντας ότι βασική επιδίωξη είναι η στήριξη των Ελλήνων πολιτών και όχι η έμμεση επιδότηση των τουριστών. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει όσο περισσότερο μπορεί στην αντλία, ακριβώς επειδή το diesel έχει κομβικό ρόλο στην αγορά και στην τροφοδοσία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προβλέπεται και στήριξη της ακτοπλοΐας, με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων.

Αναφερόμενος συνολικά στη φύση των μέτρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις έκτακτου χαρακτήρα. Όπως είπε, η λογική είναι διπλή: από τη μία να υπάρχει άμεση παρέμβαση στην αγορά και από την άλλη να λειτουργεί η προπληρωμένη κάρτα ως μηχανισμός κατεύθυνσης της ενίσχυσης εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε τέτοιο μέτρο πρέπει να είναι κοστολογημένο, να «βγαίνει ο λογαριασμός» και να εξασφαλίζεται ότι η στήριξη φτάνει τελικά στον καταναλωτή.

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για τη δίκη που ξεκινά για την τραγωδία στα Τέμπη, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς -όπως ανέφερε- πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα της χώρας. Επισήμανε ότι πρέπει να αφεθεί η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και υποστήριξε ότι, μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η ίδια η διαδικασία μπορεί να αποβεί λυτρωτική.

Την ίδια ώρα, άφησε σαφείς αιχμές για παρεμβάσεις με πολιτικά κίνητρα, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι επιχειρούν να τορπιλίσουν τη διαδικασία μέσα από γνωστές, όπως είπε, πρακτικές πολιτικής έντασης και δημόσιων «σόου». Κατά τον ίδιο, το ζητούμενο είναι να προστατευθεί η Δικαιοσύνη ώστε να μπορέσει να αποδοθεί πραγματικά δικαιοσύνη.

Σχετικά με τις ενστάσεις για τη χωρητικότητα της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο χώρος διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διαδικασίας. Όπως είπε, υπάρχουν 276 καθίσματα στο ίδιο επίπεδο με την έδρα και 135 θέσεις για το ακροατήριο, ενώ μαζί με τις θέσεις των κατηγορουμένων ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τις 460. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο υπολογισμός βασίστηκε στα δεδομένα της ανάκρισης, όπου είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι, και ότι η πρόβλεψη έγινε με βάση τον αριθμό των 36 κατηγορουμένων.

Κατά τον ίδιο, υπήρξε πρόβλεψη για μία από τις μεγαλύτερες διαθέσιμες αίθουσες και ο βασικός κίνδυνος δεν είναι η τεχνική επάρκεια του χώρου, αλλά η δημιουργία κλίματος έντασης μέσα από πολωτικές πιέσεις. Επανέλαβε, τέλος, ότι η κοινωνία και κυρίως οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να προχωρήσει η διαδικασία και να υπάρξουν απαντήσεις.

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης, ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε και στον Γιάνη Βαρουφάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει -όπως είπε- συνομιλητής του. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα απαντά με τις πολιτικές της, χωρίς να ανοίγει συζήτηση για «κόκκινες γραμμές», και χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να επαναφέρει τη συζήτηση στις επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα.

Μάλιστα, άφησε αιχμές και για τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι εκείνος επέλεξε να τοποθετήσει τον κ. Βαρουφάκη στη θέση του υπουργού Οικονομικών και έκτοτε δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για αυτή την επιλογή. Κλείνοντας, επιχείρησε να κάνει και έναν πολιτικό παραλληλισμό, λέγοντας ότι πριν από 11 χρόνια η χώρα είχε υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη, ενώ σήμερα -όπως τόνισε- έχει τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

