Σαφείς αποστάσεις από σενάρια πολιτικής σκοπιμότητας πήρε η κυβέρνηση αναφορικά με τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι ενεργοποιούνται βάσει καταγγελιών και όχι πολιτικών παρεμβάσεων.

Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: «Καμία εκδικητική ενέργεια – το κράτος οφείλει να ελέγχει»
22 Δεκ. 2025 13:47
Ξεκάθαρο μήνυμα ότι πίσω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών δεν υπάρχει καμία εκδικητική πρόθεση έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως τόνισε, ο έλεγχος προέκυψε μετά από καταγγελία συγγενή θύματος, γεγονός που –όπως είπε– η ανεξάρτητη αρχή όφειλε να λάβει υπόψη της. «Η συναυλία έγινε εδώ και πολύ καιρό. Αυτό που συνέβη είναι ότι υπήρξε καταγγελία από άλλον συγγενή και η ΑΑΔΕ την αξιολόγησε. Υπάρχουν πολίτες υπεράνω των νόμων; Γιατί μια δημόσια καταγγελία να μην ελέγχεται;» σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «το κράτος λειτουργεί» και ότι τα συμπεράσματα θα προκύψουν από τα πορίσματα των ελέγχων.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε δημόσια τοποθέτηση της Μαρία Καρυστιανού, επισημαίνοντας πως όσα αναφέρονται περί «ακαταδίωκτου» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως είπε, ο σχετικός νόμος ισχύει από το 2016 και αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις αδικημάτων εξ αμελείας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ειδική προστασία ή εξαίρεση.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν «συγγενείς δύο ταχυτήτων», σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν εκπροσωπεί το σύνολο των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. «Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ιερά πρόσωπα. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο», ανέφερε.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για την ανάγκη θεσμικών αλλαγών στο ζήτημα των ασυλιών, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να ζητείται η κατάργηση ασυλιών για ορισμένους, όταν άλλοι διατηρούν προνομιακή μεταχείριση. «Είμαστε υπέρ του να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων ούτε στις παραγραφές ούτε στις ευθύνες», κατέληξε.

