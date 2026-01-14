Μαρινάκης για βανδαλισμούς στα τρακτέρ: «Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες – Να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα»

Τον βανδαλισμό των τρακτέρ δύο αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Τρίτης (13/1) με τον πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

Σε δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «ντροπή» τα περιστατικά που σημειώθηκαν στα μπλόκα των αγροτών, τονίζοντας ότι στρέφονται εναντίον επαγγελματιών που επέλεξαν να συμμετάσχουν σε μια θεσμική και εποικοδομητική διαδικασία διαλόγου με την κυβέρνηση.

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ανθρώπων, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε παράλληλα όλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν χωρίς αστερίσκους τέτοιες πρακτικές, υπογραμμίζοντας ότι ενέργειες αυτού του τύπου δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και υπονομεύουν τον ουσιαστικό διάλογο για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

