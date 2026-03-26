Μαρινάκης για υποκλοπές: «Δεν θα μετατρέψουμε τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έκανε επίθεση στην αντιπολίτευση την οποία κατηγόρησε ότι υιοθετεί τους ισχυρισμούς του ιδρυτή της εταιρείας Intellexa Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών.

Μιλώντας στο Mega και στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι «μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό». «Οταν έρθει η ώρα, εκείνοι που θεωρεί εκείνος, ως ισχυρισμούς, θα διατυπωθούν στο δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν θα το κάνουμε ούτε εδώ, ούτε στη Βουλή, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό παράθυρο» ήταν η αρχική απάντηση του κ. Μαρινάκη. Υπενθύμισε δε ότι η Δικαιοσύνη «μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις αυτούς ιδιώτες να δικαστούν σε πρώτο βαθμό, όπου και καταδικάστηκαν».

Εν συνεχεία ο κ. Μαρινάκης επετέθη στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ που υιοθετεί «τους ισχυρισμούς ενός προσώπου που είναι κατηγορούμενος και έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και όταν έρθει η ώρα της δίκης έχουν αξία αυτά που θα πει ενώπιον του δικαστηρίου, ως θέσφατα- και να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό είναι επικίνδυνο γιατί οι δίκες δεν γίνονται οπουδήποτε αλλού πέραν της Δικαιοσύνης.

Απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλά που έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ο κ. Μαρινάκης το απέρριψε και ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο ερευνά η δικαιοσύνη και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο. «Καταρχάς η υπόθεση αυτή τοποθετείται χρονικά τέσσερα χρόνια πριν. Προφανώς και δεν υπάρχουν (ζητήματα ασφαλείας). Το γεγονός ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη αστοχία και στο νομικό πλαίσιο και αναγνωρίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια από τον πρωθυπουργό και δεν αναγνωρίστηκε απλά. Πέραν όλων των ενεργειών, των παραιτήσεων οι οποίες έγιναν, προβήκαμε άμεσα σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου άμεσα και μάλιστα πολύ αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση».

Υποστήριξε δε ότι «έγιναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και πως το αναγνωρίζει «η ίδια η Κομισιόν στις ετήσιες εκθέσεις της για το κράτος δικαίου».

Κάλεσε δε τα κόμματα να μην μετατρέπουν μια σοβαρή συζήτηση, κάτι το οποίο συνέβη πριν από κάποια χρόνια και ερευνά η δικαιοσύνη σε μια συνολική καταδίκη της χώρας μας για ζητήματα ασφαλείας. «Μην γενικεύουμε το θέμα, μην παίζουμε στα ζάρια και μην παίζουμε με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα των συζητήσεων» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή της νομοθεσίας σε όσους έχουν καταδικαστεί για θέματα υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα» και πως «αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις».

Εγκάλεσε δε πάλι την αντιπολίτευση γιατί έχουν ένα κοινό μοτίβο: «Πιάνουν ένα ζήτημα το οποίο είναι δικαστικής φύσεως, χωρίς να το υποτιμώ, είτε το περσινό (ζήτημα) το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου πάνω στην επέτειο έχτισαν το αφήγημα των ξυλολίων, είτε είναι το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων και συνολικότερα τα ζητήματα αυτά και μονοθεματικά πάνε τη συζήτηση εκεί. Γιατί το κάνουν αυτό; Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν την προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση (…) Όταν η αντιπολίτευση δεν έχει να αντιτάξει κάτι, τότε το γυρίζει στα Δικαστικά. Δεν τα υποτιμώ. Το ξαναλέω. Δεν τα υποτιμώ, αλλά σίγουρα δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να αναλάβει χρέη δικαστή ή εισαγγελέα» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

