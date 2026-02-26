Μαρινάκης για υποκλοπές: Ο Τσίπρας αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός θέλει να το γυρίσει σε εισαγγελέας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών και στις πολιτικές αντιδράσεις που ακολούθησαν τη δικαστική απόφαση για το λογισμικό Predator. Παράλληλα τοποθετήθηκε τόσο απέναντι στις πρωτοβουλίες που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Αποκάλυψη Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη να με ρωτήσει «τι χρειάζομαι»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του για την υπόθεση των υποκλοπών ότι «δύο την γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο» – ο «ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός», «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης». Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, «αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα- οι πολίτες το είπαν, ίσως έχει αποφασίσει να “το γυρίσει” στην καριέρα του σε δικαστής ή εισαγγελέας». Πρόσθεσε δε σκωπτικά ότι «δεν προλαβαίνει» να ακολουθήσει τέτοια πορεία, καθώς έχει υπερβεί το ηλικιακό όριο εισαγωγής στο δικαστικό σώμα.

Παράλληλα, απέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ευθύνη για μια περίοδο κατά την οποία –όπως ανέφερε– λειτουργούσαν «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης», επικαλούμενος σχετική αναφορά του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα υπήρξαν «εντολές από το Μαξίμου» προς τη Δικαιοσύνη και θύμισε ότι δύο υπουργοί της κυβέρνησής του έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, καταλήγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι «ο τελευταίος» που μπορεί να κάνει υποδείξεις για θέματα κράτους δικαίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα χαρακτήρισε «κακή πρακτική» το «να κουνάς το δάχτυλο», επιμένοντας ότι ειδικά ο κ. Τσίπρας δεν διαθέτει το ηθικό και πολιτικό έρεισμα να το πράττει, παραπέμποντας επίσης στην υπόθεση «13-0» ως σημείο αναφοράς της κριτικής του.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης ότι η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Predator αφορά ιδιώτες και ότι «δεν προκύπτει» διασύνδεση του παράνομου λογισμικού με την ΕΥΠ. Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, η προσπάθεια να προσλάβει η υπόθεση χαρακτηριστικά πολιτικής αντιπαράθεσης «εξυπηρετεί» τμήμα της αντιπολίτευσης, ενώ –όπως τόνισε– η κυβέρνηση «σέβεται απόλυτα κάθε απόφαση της Δικαιοσύνης».

Απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως η συγκεκριμένη δίκη, σε πρώτο βαθμό, έγινε σε συνέχεια της έρευνας του Αρείου Πάγου, από την οποία –όπως είπε– προέκυψε η παραπομπή ιδιωτών. «Απ’ ό,τι φαίνεται λειτουργεί η Δικαιοσύνη για ακόμα μία φορά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αλλαγές του πλαισίου των επισυνδέσεων, με στόχο αυστηρότερο και πιο «θωρακισμένο» νομικό καθεστώς.

Σε ό,τι αφορά τις προαναγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για αίτημα προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή και για νέα Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «πριν από περίπου έναν μήνα» είχε προαναγγελθεί αντίστοιχη κίνηση χωρίς να ακολουθήσει κατάθεση αιτήματος, ενώ υπενθύμισε ότι για το ζήτημα των υποκλοπών έχει ήδη πραγματοποιηθεί Εξεταστική. «Σε περίπτωση που θεωρεί ο κ. Ανδρουλάκης ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, εδώ είμαστε να ακούσουμε την πρότασή του», είπε, διευκρινίζοντας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί «υποθετικών» σεναρίων και ότι θα απαντήσει όταν υπάρξει επίσημη κατάθεση και συγκεκριμένη τεκμηρίωση. Παράλληλα, επέμεινε ότι «για ακόμα μία φορά» η αντιπολίτευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή «σε ένα απέραντο δικαστήριο», μέσω διαδοχικών εξεταστικών και προανακριτικών.

«Δε θα συμβάλουμε στη μετατροπή της πολιτικής ζωής σε ένα ατελείωτο δικαστήριο»

Σε ερώτηση, δε, για το αν ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί αύριο, Παρασκευή (27.02.2026), στη Βουλή, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει σε κάθε αίτημα της αντιπολίτευσης όταν αυτό κατατεθεί επισήμως και συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως είπε, ειδικά για ενδεχόμενη νέα Εξεταστική, «πρέπει πρώτα να κατατεθεί, να διαβαστεί και να δούμε ποια είναι τα νέα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση», υπογραμμίζοντας ότι το θέμα των υποκλοπών είναι θεσμικά σοβαρό και δεν υποβαθμίζεται. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν θα συμβάλει «στη μετατροπή της πολιτικής ζωής του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο», εκτιμώντας ότι η αντιπολίτευση επιδιώκει διαδοχικές εξεταστικές και προανακριτικές «για να καλύψει τα πολιτικά της κενά».

Τι είπε για Σαμαρά

Για την κριτική του Αντώνη Σαμαρά και την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για «επαγγελματίες ανησυχούντες», ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ήταν πολύ σαφής ο πρωθυπουργός». Σημείωσε δε ότι η κυβέρνηση οφείλει κάθε κριτική που ακούει να την επεξεργάζεται καθώς «υπάρχουν πεδία να διορθώσουμε» όμως ξεκαθάρισε ότι στα εθνικά θέματα και στην άμυνα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κριτική «που φτάνει όρια της ισοπέδωσης και άρνηση η οποία είναι αντίθετη στην πραγματικότητα». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαρίθμησε επίσης τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε ενεργειακές συμφωνίες, εξοπλιστικά προγράμματα, συμφωνίες για ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο και υπενθύμισε ότι αντέδρασε η Τουρκία για τις συμφωνίες αυτές. Θύμισε δε ότι και η Ευρώπη έχει καταδικάσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Όσον αφορά τη σύμβαση με τη Chevron, σημείωσε ότι «καμία τέτοια συμφωνία δεν επηρεάζει κατ’ ελάχιστο κυριαρχικά δικαιώματα».

«Λογικό ο κόσμος να απαιτεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τραγωδία των Τεμπών ενόψει της συμπλήρωσης τριών ετών από το πολύνεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι είναι λογικό ο κόσμος να απαιτεί δικαιοσύνη καθώς «είναι το πιο υγιές συναίσθημα». Υπενθύμισε ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί από την ίδια τη δικαιοσύνη, καθώς τώρα ξεκινά η δίκη για την εθνική τραγωδία, όπου είναι κατηγορούμενοι 36 άνθρωποι, οι 33 για κακούργημα ανάμεσά τους και δύο διατελέσαντες υπουργοί οι οποίοι θα δικαστούν από τον φυσικό τους δικαστή. «Εκεί θα δοθούν οι απαντήσεις, από την δικαιοσύνη, όχι από τηλεδικαστήρια ή αυτόκλητους δικαστές που δημοσιολογούν» επεσήμανε.

Στην Ελλάδα ο Εμανουέλ Μακρόν

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Ελλάδα, προκειμένου να ανανεωθεί η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, η οποία λήγει εντός τους έτους. Η ημερομηνία της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου δεν έχει οριστικοποιηθεί. «Θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν τα προγράμματα των δύο ηγετών», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

