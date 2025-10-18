Μαρινάκης: «Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν είναι εκδίκηση – Οι γονείς των θυμάτων δεν είναι αντίπαλοι»

«Δεν βάζουμε στο ζύγι τη θυσία για την πατρίδα με το δικαίωμα στο πένθος», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις αντιδράσεις για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το μέτρο δεν στοχεύει στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, αλλά αποσκοπεί στη διαφύλαξη ενός χώρου «ιερού για όλους τους Έλληνες».

Η τροπολογία, που θα συζητηθεί στη Βουλή την Τρίτη, αναθέτει τη συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ τη φύλαξη και την επιβολή της τάξης θα συνεχίσει να έχει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προβλέπει επίσης απαγόρευση κάθε μορφής διαδήλωσης, πανό ή γκράφιτι γύρω από το σημείο.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του πόνου των συγγενών, δηλώνοντας πως «με τους γονείς δεν θα αντιπαρατεθούμε ποτέ».

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως «ο καθένας μπορεί να γράψει όσα βιβλία θέλει, αλλά την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει».





