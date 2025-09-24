Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Ο πρωθυπουργός που είχε παραϋπουργεία Δικαιοσύνης μιλά για παρεμβάσεις»

Με αιχμηρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη επί των ημερών του και υπενθυμίζοντας δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.

24 Σεπ. 2025 12:30
Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στην υπόθεση της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών. Μιλώντας στο Action24, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην αρχηγός του δεν μπορούν να μιλούν για σεβασμό στη Δικαιοσύνη, όταν – όπως είπε – «επί των ημερών τους λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης».

«Είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μία Δημοκρατία με διάκριση εξουσιών απαγορεύεται να παρέμβεις στη Δικαιοσύνη, ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως έχει δηλώσει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης και οι υποθέσεις αυτές έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη για τις παρεμβάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «ένας πρωθυπουργός που επί των ημερών του παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μια Δημοκρατία δεν έχει καμία δουλειά η κυβέρνηση». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σε ανθρώπινο επίπεδο «όλοι στεκόμαστε δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο», αλλά σε θεσμικό επίπεδο «απαγορεύεται να υπάρξει παρέμβαση στη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το ζήτημα των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι «όταν έχουμε μια θέση ευθύνης, είτε στην εκτελεστική είτε στη νομοθετική εξουσία, οφείλουμε να δείχνουμε συνέπεια στον σεβασμό των θεσμών».
