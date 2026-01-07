Μαρινάκης: «Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους»

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Live News. αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την στήριξη των αγροτών αλλά και στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, στην περίπτωση που υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα μπλόκα. «Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους» ανέφερε, επισημαίνοντας πως σε αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

«Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή, δε θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία που βιώνουν με τα μπλόκα των αγροτών. «Δεν μπορούν οι λίγοι να ταλαιπωρούν τους πολλούς» δήλωσε και κάλεσε τους αγρότες να αναλογιστούν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στην καθημερινότητα των πολιτών. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η ΕΛΑΣ, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επέμβει εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων, ενώ πρόσθεσε πως η Αστυνομία θα αποφασίσει τον τρόπο παρέμβασης εάν κριθεί αναγκαίο.

«Κάθε μέρα κινητοποιήσεων που περνάει είναι προβληματική» επεσήμανε, εξηγώντας πως υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονομία. «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», τόνισε.

«Είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών και εν προκειμένω όλων των αγροτών, και όχι μόνο αυτών που βρίσκονται στα μπλόκα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις υπήρχαν κάποια αιτήματα και βασικό ήταν η καθυστέρηση των πληρωμών. Είχαμε δεσμευθεί ότι εντός του 2025 θα ολοκληρωθούν πλήρως οι πληρωμές και μάλιστα, με ποσό μεγαλύτερο από πέρυσι. Και πράγματι δόθηκαν περισσότερα χρήματα, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί» πρόσθεσε.

«H συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών υλοποιείται», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά αιτήματα γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την ικανοποίηση πρόσθετων μέτρων, υπογραμμίζοντας πως «κάθε ευρώ παραπάνω σημαίνει φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε επίσης για την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου χωρίς ακρότητες, ώστε να εκτονωθεί η κρίση, τονίζοντας ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς μπλόκα, καθώς «η αποχώρηση από τους δρόμους δεν σημαίνει ότι σταματά η διεκδίκηση».

Σε άλλο σημείο, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε την αντιπολίτευση να εξηγήσει από πού θα προέλθουν τα χρήματα για όσα προτείνει, σημειώνοντας ότι «όποιος ζητά περισσότερα, οφείλει να πει πού θα βάλει φόρους». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στήριξης στο μέλλον, «όταν υπάρξουν τα χρήματα».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι μπαίνει «ένα γενναίο τέλος σε παθογένειες που άργησε να έρθει».

