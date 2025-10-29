Μαρινάκης: «Παραμύθια ότι φεύγει ο Μητσοτάκης», τι είπε για τον Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως «παραμύθια της Χαλιμάς» τα σενάρια περί αλλαγής πρωθυπουργού και ανάληψης της ηγεσίας από τον Νίκο Δένδια, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη – Δένδια είναι στο καλύτερο σημείο.

Όπως σημείωσε: «Ο κ. Δένδιας είναι στην πρώτη γραμμή πολύ σημαντικών επιτυχιών. Η πολιτική δεν είναι παρασκήνιο ούτε αοριστολογίες, είναι πολιτικές. Έχουν συναντίληψη και αποτέλεσμα οι δυο τους».

Αναφερόμενος στα επιτεύγματα της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, τόνισε ότι κατά τη θητεία Μητσοτάκη και Δένδια σημειώθηκαν σημαντικά βήματα, όπως ΑΟΖ με Ιταλία, επέκταση στα 12 ν.μ., Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, Rafale και Belharra, προστατεύοντας τα νησιά και τον Έβρο από υβριδικές επιθέσεις.

Άγνωστος Στρατιώτης και εφαρμογή νόμου

Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε το περιστατικό με πολίτες που βρέθηκαν στον Άγνωστο Στρατιώτη, τονίζοντας: «Μια χαρά τσιγαράκι και κιθάρα σε υπαίθριο χώρο, απλά όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη. Οι αστυνομικοί εργάστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες με επαγγελματισμό και πέτυχαν τον στόχο της εφαρμογής του νόμου.»

Σημείωσε ότι η τροπολογία για την τήρηση της τάξης ήταν απαραίτητη, καθώς υπήρχαν πολίτες που επιχειρούσαν να παραβιάσουν τη διαδικασία τιμής προς τους ήρωες του έθνους.

Σχόλιο για ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για αντίφαση: «Όταν κάτι λες ότι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις όταν έρθεις στην εξουσία. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είπε ότι η τροπολογία είναι περιττή.»

