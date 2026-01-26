Μαρκ Κάρνεϊ στο Νταβός: «Οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υποφέρουν ό,τι πρέπει»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ άνοιξε την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός επικαλούμενος τον Θουκυδίδη, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την κατάσταση της διεθνούς τάξης σε μια εποχή βαθιάς ρήξης.

Ο Κάρνεϊ, πρώην κεντρικός τραπεζίτης με μεγάλη εμπειρία, επέλεξε τη διάσημη ρήση από τον Διάλογο των Μηλίων: «Οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υποφέρουν ό,τι πρέπει», για να περιγράψει τη λογική της ωμής ισχύος που, όπως τόνισε, κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο. Συνέδεσε άμεσα το ιστορικό παράδειγμα της Μήλου –μικρής και ουδέτερης πόλης που υποτάχθηκε από την Αθήνα κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο– με τη σημερινή γεωπολιτική σημασία της Γροιλανδίας, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών πιέσεων λόγω της στρατηγικής της θέσης.

Όπως ανέφερε ο Κάρνεϊ, η πραγματική δοκιμασία της ισχύος δεν είναι η σύγκρουση μεταξύ ίσων δυνάμεων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι ισχυροί αντιμετωπίζουν τους μικρότερους και πιο ευάλωτους. Παρατήρησε ότι το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες και κοινές αξίες αποδυναμώνεται, όταν οι συμμαχίες μετατρέπονται σε εργαλεία συμφερόντων και όχι σε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ο Καναδός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δήλωση του συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, ότι «ο πραγματικός κόσμος κυβερνάται από τη δύναμη και την ισχύ», σχολιάζοντας ότι αυτή η λογική επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ προσεγγίζουν τις συμμαχίες τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι, ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν η ισχυρότερη χώρα, η Κίνα πλησιάζει σε κρίσιμους τομείς, αμφισβητώντας την απόλυτη υπεροχή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κάρνεϊ περιέγραψε τον κόσμο ως «σε περίοδο ρήξης, όχι μετάβασης», με την επιστροφή του ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων και την αποδυνάμωση της παγκοσμιοποίησης. Οι μεσαίες δυνάμεις, όπως τόνισε, επιδιώκουν πλέον στρατηγική αυτονομία σε ενέργεια, τρόφιμα και άμυνα, όμως προειδοποίησε ότι ένας κόσμος όπου κάθε κράτος λειτουργεί απομονωμένο θα είναι πολύ πιο ασταθής.

Η φράση που έκανε τον γύρο του κόσμου ήταν: «Αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενεργής συμμετοχής στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Κλείνοντας, ο Κάρνεϊ επέστρεψε στον Θουκυδίδη και στον Βάτσλαβ Χάβελ, τονίζοντας ότι οι κοινωνίες πρέπει να βλέπουν τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα ήθελαν να είναι. «Η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική», κατέληξε.

