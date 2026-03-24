Μαρουσάκης: Άστατος μέχρι τέλη Μαρτίου ο καιρός – Πότε «γυρίζει» προς την άνοιξη, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου

Άστατο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού μέχρι το τέλος του Μαρτίου και στις πρώτες ημέρες του Απριλίου, ωστόσο οι ενδείξεις δείχνουν ότι στη συνέχεια η εικόνα θα αρχίσει να αλλάζει. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, όσο θα πλησιάζουμε προς το Πάσχα, οι καιρικές συνθήκες θα γίνονται σταδιακά πιο ήπιες, με πιο καθαρά ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά.

Για σήμερα, βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει τη χώρα, προκαλώντας βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα δεν φαίνεται να παίρνουν ακραία μορφή, ωστόσο σε περιοχές του Ιονίου και του νοτιοανατολικού Αιγαίου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν καταιγίδες. Την ίδια ώρα, στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για χιονοπτώσεις.

Σημαντική θα είναι και η ενίσχυση των ανέμων, καθώς οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, διατηρώντας το σκηνικό αρκετά χειμωνιάτικο για την εποχή.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, τις επόμενες ημέρες η χώρα θα παρουσιάζει δύο διαφορετικές καιρικές εικόνες. Στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε ανατολικά και νότια τμήματα θα επιμείνουν η αστάθεια, οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι, με τον υδράργυρο να διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Για την Αθήνα, η ημέρα ξεκίνησε με πιο βαρύ και ψυχρό καιρό, όμως προς το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι βροχές θα είναι ασθενείς, θα υπάρξουν ανοίγματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 14 βαθμούς. Οι βοριάδες, πάντως, θα παραμείνουν ενισχυμένοι και θα αγγίζουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Σε ό,τι αφορά την 25η Μαρτίου και τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη κοντά στις 11 με 12 το μεσημέρι. Οι βροχοπτώσεις δεν αναμένεται να έχουν ένταση, ενώ αναμένονται και διαστήματα με ήλιο, με τη θερμοκρασία να διατηρείται περίπου στους 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, ο καιρός θα είναι πιο βροχερός, αν και την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια στη διάρκεια της ημέρας, παρά το πρωινό κρύο.

Από την Πέμπτη και κυρίως από την Παρασκευή έως και το Σαββατοκύριακο, αναμένεται νέα, πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού, με πιο έντονα φαινόμενα σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Στο νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας περιλαμβάνονται περισσότερες βροχές, ενισχυμένοι άνεμοι, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ο Μάρτιος, όπως όλα δείχνουν, θα ολοκληρωθεί με συνεχείς μεταβολές και εναλλαγές, ενώ ανάλογο πρόσωπο θα κρατήσει ο καιρός και στις αρχές του Απριλίου. Η ουσιαστική αλλαγή φαίνεται να μετατίθεται για τη Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως προς τη Μεγάλη Τρίτη με Μεγάλη Τετάρτη, όταν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα αλλάξει, επιτρέποντας άνοδο της θερμοκρασίας και πιο σταθερές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

