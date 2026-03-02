Μάρτιος με 18άρια και χωρίς ακρότητες – Τι «βλέπει» ο Κολυδάς για τις επόμενες ημέρες

Σε ήπιο και χωρίς ακραίες διακυμάνσεις μοτίβο κινείται ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Θοδωρής Κολυδάς, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας.

Οι μέγιστες τιμές θα φτάνουν αρχικά τους 18–19 βαθμούς Κελσίου, πριν υποχωρήσουν σταδιακά από το Σαββατοκύριακο προς τους 14–16°C. Η πτώση αυτή, όπως επισημαίνεται, δεν θα είναι απότομη, αλλά θα σηματοδοτεί μια ομαλή επιστροφή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου συνθήκες.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 8 και 11 βαθμών, διατηρώντας τις νυχτερινές ώρες δροσερές, χωρίς όμως ψυχρές εισβολές ή έντονα φαινόμενα.

Περιορισμένη αστάθεια

Σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη. Αναμένονται παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ιδιαίτερη ένταση. Η γενική εικόνα παραπέμπει σε εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, με σχετικά ήρεμες συνθήκες.

Ενδείξεις μεταβολής μετά τις 10 Μαρτίου

Μετά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, διαφαίνονται ενδείξεις για την προσέγγιση οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά. Αν και θεωρείται ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, τα διαθέσιμα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχοπτώσεων και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή του καιρού στη συνέχεια.

H ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

☑️Η θερμοκρασιακή πορεία το επόμενο δεκαήμερο δείχνει μια ήπια, σχεδόν «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις. Οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια κινούνται αρχικά στους 18–19°C, επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, για να ακολουθήσει… pic.twitter.com/hy8w1aJeUt — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 2, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



