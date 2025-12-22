«Μας είχαν πει ότι μπορεί να μη μιλούσε ποτέ κανονικά και σήμερα μιλάει τρεις γλώσσες», ο Δημήτρης Παπανικολάου για την κόρη του, που διαγνώστηκε με αυτισμό

Στην εποχή της διάγνωσης της κόρης του με αυτισμό ανέτρεξε ο Δημήτρης Παπανικολάου, επισημαίνοντας πως οι γιατροί τους είχαν υποστηρίξει ότι ίσως να μη μιλούσε ποτέ κανονικά. Όπως είπε όμως ο παλαίμαχος μπασετμπολίστας, η Άρια Παπανικολάου διέψευσε τις εκτιμήσεις των γιατρών, αφού σήμερα μιλάει τρεις ξένες γλώσσες.

«Η Άρια έχει βάλει τη φωνή της στο Lilo & Stitch σε κινούμενα σχέδια, στο Zootopia τώρα που βγήκε πρόσφατα, έχει παίξει στην “Οδύσσεια” του Νόλαν, της αρέσει να βάζει τη φωνή της σε animation», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», έχοντας στο πλευρό του την κόρη του. «Και φανταστείτε πως, όταν πήραμε τη διάγνωση του αυτισμού, μας είπαν ότι μπορεί να μη μιλήσει κανονικά ή να μη δέσει τα κορδόνια της και τώρα μιλάει τρεις γλώσσες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια της συνέντρυξης, ο Δημήτρης Παπανικολάου υπογράμμισε τη σημασία της συμπερίληψη, λέγοντας: «Υπάρχει ένα σύνθημα που έχω και εγώ, που λέω ότι “δεν πεθαίνει κανείς από αυτισμό αλλά μπορεί να πεθάνει από αποκλεισμό”, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η συμπερίληψη, όλο αυτό να αυξάνεται. Έχουμε γυρίσει τον κόσμο τούμπα, γι’ αυτό βλέπετε αυτή την αντεπίθεση. Δεν υπήρχε πάντα. Αυτή είναι η περηφάνια μας μαζί με τη σύζυγό μου για τη δουλειά που έχουμε κάνει».

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν λόγω της διάγνωσης του παιδιού τους με αυτισμό, πήρε την απόφαση να μιλήσει δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα. «Κάποια στιγμή λοιπόν είχαν είχαν πιάσει ταβάνι οι δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες, και κάποια στιγμή βλέποντας και την αλλαγή των καιρών είχα μια πρόταση να κάνω στη γυναίκα μου ότι πρέπει να το κάνουμε δημόσιο το θέμα, να αξιοποιήσουμε την αναγνωρισιμότητα που έχω εγώ λόγω του πρωταθλητισμού», τόνισε.

