«Μας έκρυψε την αλήθεια»: Οργή βουλευτών με τον Τραμπ, αποχώρησαν από την απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στο Καπιτώλιο η απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν, με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές να εκφράζουν ανοιχτά δυσφορία για την έλλειψη σαφούς στρατηγικής και για όσα, όπως υποστηρίζουν, δεν ταιριάζουν με τη δημόσια εικόνα που δίνει ο Λευκός Οίκος.

27 Μαρ. 2026 15:22
Κλίμα έντασης επικράτησε στο Καπιτώλιο μετά την κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση για το Ιράν, καθώς βουλευτές, ακόμη και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, βγήκαν εμφανώς ενοχλημένοι από όσα άκουσαν και κυρίως από όσα θεωρούν ότι δεν τους ειπώθηκαν. Δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα περιγράφουν μια συνεδρίαση με έντονο εκνευρισμό, ερωτήματα για την πραγματική στόχευση της επιχείρησης και φόβους για βαθύτερη αμερικανική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

Από τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις ήταν εκείνη της Νάνσι Μέις, η οποία αποχώρησε από την ενημέρωση και στη συνέχεια άφησε σαφείς αιχμές για το περιεχόμενο που παρουσιάστηκε. Σύμφωνα με το Daily Beast και τη Wall Street Journal, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων και υποστήριξε ότι υπάρχει ανησυχητική απόσταση ανάμεσα σε όσα λέγονται δημόσια και σε όσα παρουσιάζονται κατ’ ιδίαν στους νομοθέτες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, Μάικ Ρότζερς, ο οποίος, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, κατέστησε σαφές ότι η υποστήριξη του Κογκρέσου δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη χωρίς πιο πλήρη ενημέρωση για τους στόχους, τη διάρκεια και τις επιλογές της επιχείρησης. Ανάλογες επιφυλάξεις έχουν εμφανιστεί και στη Γερουσία, στοιχείο που δείχνει ότι η ανησυχία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες φωνές.

Το βασικό σημείο τριβής φαίνεται να είναι η έλλειψη καθαρού πλαισίου για το πού ακριβώς οδηγείται η αμερικανική στρατηγική. Οι βουλευτές που αντέδρασαν δεν αμφισβητούν όλοι την ανάγκη πίεσης προς το Ιράν, αμφισβητούν όμως αν υπάρχει σαφές σχέδιο εξόδου και αν η Ουάσιγκτον κινείται προς μια παρατεταμένη εμπλοκή χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό και στρατιωτικό ορίζοντα. Αυτή η ανησυχία αποτυπώνεται επανειλημμένα στα αμερικανικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Οι εξελίξεις φωτίζουν και μια πιο βαθιά εσωτερική ένταση στους Ρεπουμπλικανούς. Παρότι το CPAC έδειξε δημόσια εικόνα στήριξης προς τον Τραμπ για τα χτυπήματα στο Ιράν, στο παρασκήνιο εντείνονται οι φωνές που φοβούνται ότι η επιχείρηση μπορεί να εξελιχθεί σε ανοιχτό και ακριβό μέτωπο, με πολιτικό και στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ. Το Reuters κατέγραψε δημόσια συσπείρωση στο συνέδριο, αλλά άλλα ρεπορτάζ δείχνουν ότι μέσα στο κόμμα παραμένει ισχυρή η επιφυλακτικότητα για μια μακρά πολεμική εμπλοκή.

Συνολικά, το μήνυμα που βγαίνει από το Καπιτώλιο είναι ότι το θέμα του Ιράν δεν προκαλεί μόνο διεθνή ανησυχία αλλά και εσωτερικούς τριγμούς στην Ουάσιγκτον. Και όσο η κυβέρνηση Τραμπ δεν δίνει πιο καθαρές απαντήσεις για τον τελικό στόχο και τα όρια της επιχείρησης, τόσο θα δυναμώνουν οι φωνές που ζητούν εξηγήσεις ακόμη και μέσα από το ίδιο της το στρατόπεδο.

