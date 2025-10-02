«Μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Όλα έγιναν για δύο ενοίκια», μαρτυρία της 74χρονης από την Άνοιξη

Μετά τα όσα έγιναν σε πολύ άσχημη κατάσταση βρίσκεται η 74χρονη μητέρα που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης μέσα στο σπίτι της στην Άνοιξη, μαζί με τον 86χρονο σύζυγό της και τον 44χρονο γιο τους.

«Όλα αυτά που λένε για τα οφειλόμενα ενοίκια είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα», ο 31χρονος που κατηγορείται για το ξυλοδαρμό στην Άνοιξη

Όπως φαίνεται δεν είχαν πληρώσει κάποια χρωστούμενα νοίκια και ο 31χρονος ιδιοκτήτης μπήκε στο σπίτι τους με ρόπαλο και μαχαίρι και τους επιτέθηκε.

Η 74χρονη μητέρα είναι αυτή που τραυματίστηκε πιο σοβαρά από την επίθεση αφού ο δράστης που μπούκαρε στο σπίτι της οικογένειας στην Άνοιξη της έσπασε το πόδι της και η ίδια αναμένεται τις επόμενες ώρες να μπει στο χειρουργείο ώστε οι γιατροί να φροντίσουν το ισχίο της.

Η ίδια περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε είπε ότι: «Όλα έγιναν για δύο ενοίκια, εκεί μέναμε τέσσερα χρόνια. Ήρθε και μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Δεν έχουμε δημιουργήσει ξανά πρόβλημα. Εμένα με χτύπησε στο πόδι εδώ, θα χειρουργηθώ την Παρασκευή».

Η γυναίκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ στην ορθοπεδική κλινική και αναμένεται να υποστεί χειρουργείο ενώ ο υπερήλικος πατέρας του βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται αυτή τη στιγμή στην πρώτη χειρουργική κλινική.

Στην φωτογραφία που εξασφάλισε το Live News φαίνεται η ηλικιωμένη λίγες ώρες μετά την επίθεση. Η ίδια ακόμη δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εφιάλτη που έζησε βλέποντας ολόκληρη την οικογένεια της και εκείνη να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού.

Η οικογένεια του 44χρονου έμενε στο σπίτι της οδού Αμπελίων τα τελευταία χρόνια με το μοναδικό εισόδημα τους να προέρχεται από την σύνταξη των δυο ηλικιωμένων.

Και ο 44χρονος από την μεριά του υποστηρίζει ότι εκείνος και η οικογένεια του δέχθηκαν εν ψυχρώ επίθεση με μαχαίρια και ένα ρόπαλο διαψεύδοντας τα όσα υποστηρίζει η μεριά του ιδιοκτήτη ο οποίος λέει ότι οι ενοικιαστές του είναι «επαγγελματίες ψεύτες».

Πλέον η οικογένεια έχει κινηθεί νομικά εναντίων του ιδιοκτήτη και του γιου του τονίζοντας ότι θα το πάνε μέχρι τέλους.

