«Όλα αυτά που λένε για τα οφειλόμενα ενοίκια είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα», ο 31χρονος που κατηγορείται για το ξυλοδαρμό στην Άνοιξη

O 31χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την τετραμελή οικογένεια στην Άνοιξη γιατί του οφείλονταν ενοίκια από το διαμέρισμα που τους είχε διαθέσει στην Άνοιξη τόνισε: «Πήρα την απόφαση να πάω εκεί γιατί είχαν γίνει πολλές οχλήσεις».

Θυμίζουμε ότι μπροστά σε ένα πρωτοφανές περιστατικό βρέθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης ( 30/9/2025) οι άνδρες την ομάδας ΔΙ.ΑΣ. όταν κλήθηκαν να σπεύσουν στην οδό Αμπελιών στην Άνοιξη. Μια οικογένεια που απαρτίζονταν από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το 44χρονο γιο τους και 35χρονη έγκυο σύζυγο του κατήγγειλαν το ξυλοδαρμό τους από το γιο του ιδιοκτήτη και ακόμα ένα άτομο.

Οι δύο άνδρες φέρεται να μπήκαν μέσα στο σπίτι και να χτύπησαν με ένα ρόπαλο και με ένα μαχαίρι τα τρία από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας. Σοβαρότερα από όλους τραυμάτισαν σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί από την αστυνομία την 74χρονη γυναίκα, καθώς με το ρόπαλο της έσπασαν το δεξί πόδι.

Στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν και πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο, ενώ ακόμα αναζητούν τον άνθρωπο μαζί με τον οποίο μπούκαραν στο σπίτι. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τις 10 Οκτωβρίου που θα γίνει η δίκη του.

Ο ίδιος μιλώντας στο newsit.gr αποφεύγει να μιλήσει για τον ξυλοδαρμό που κατηγορείται, ενώ ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι οι ενοικιαστές του είναι «επαγγελματίες ψεύτες». Παράλληλα αναφέρει ότι ο πατέρας του δεν έχει καμία εμπλοκή κι ότι τα οφειλόμενα είναι πολύ περισσότερα από όσα ισχυρίζονται τα μέλη της οικογένειας.

«Όλα αυτά που λένε για τα οφειλόμενα ενοίκια είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα», λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατηγορείται για ξυλοδαρμό.

«.Στο σπίτι που τους ενοικιάζαμε έμεναν για τέσσερα χρόνια, δεν υπήρξαν ποτέ τυπικοί στα ενοίκια. Επειδή όμως ζούμε σε μια κοινωνία και είμαστε άνθρωποι και όχι ρομπότ, υπάρχει πάντα το περιθώριο της κατανόησης.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στο συμβάν δεν ενεπλάκη ο πατέρας μου, ο πατέρας μου είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος» υποστηρίζει ο 31χρονος.

Συνεχίζοντας, ισχυρίζεται: «Πήρα την απόφαση να πάω από εκεί γιατί είχαν γίνει αρκετές οχλήσεις, ωστόσο οι άνθρωποι λένε ότι να ’ναι, λένε ότι έφαγαν μαχαιριές, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι για να γράφει ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Όσο αυτό για την ηλικιωμένη που λένε ότι την τραβήξαμε από τις σκάλες, θα δείτε ότι όλα αυτά που ακούγονται θα γυρίσουν τούμπα και στο τέλος θα φανεί η αλήθεια στο τι έχει γίνει… Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες ψεύτες».

