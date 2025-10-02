«Μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε», η ανάρτηση του Πλακιά

Από την πλευρά του ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε τη συνέντευξη της, Λάουρα Κοβέσι, που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο δυστύχημα των Τεμπών.

Κοβέσι από την Αθήνα: Σκληρή κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και το άρθρο 86 του Συντάγματος – «Η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνική»

Ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του στο Χ μιλάει για δούλεμα αναφερόμενος στις φήμες περί λαθρεμπορίου στα Τέμπη και προτάσσει την απάντηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον»

Κοβεσι σήμερα :

( Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει .

Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. )

Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε .

Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που…



Η Λάουρα Κοβέσι στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ανέφερε ότι υπήρχαν φήμες για πιθανό λαθρεμπόριο στα Τέμπη, ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάτι τέτοιο. «Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν έχουμε πληροφορίες για να μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο».

Επιπλέον, η κυρία Κοβέσι είπε: «Δεν είμαι χαρούμενη για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τα συλλυπητήρια μου στους συγγενείς των θυμάτων. Όπως είπα δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα για ένα μέρος, όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί…. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη».

