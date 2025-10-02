Κοβέσι από την Αθήνα: Σκληρή κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και το άρθρο 86 του Συντάγματος – «Η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνική»

«Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία» είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας

Κοβέσι από την Αθήνα: Σκληρή κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και το άρθρο 86 του Συντάγματος – «Η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνική»
02 Οκτ. 2025 11:35
Την ανάγκη αλλαγής του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών ανέδειξε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Πειραιά, με φόντο και την πολύκροτη υπόθεση «Καλυψώ».

Αναφερόμενη στην υπόθεση με τα 2.534 εμπορευματοκιβώτια αξίας 250 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά, τόνισε ότι πρόκειται για «μια πολύ μεγάλη επιτυχία» που πρέπει να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για συστηματική συνεργασία. «Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσω της ενίσχυσης του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό των απωλειών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «η απάτη ΦΠΑ και η ταμειακή απάτη είναι σήμερα η πιο επικερδής εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας ότι «για πολλά χρόνια, επιτήδειοι έκλεβαν χρήματα με τη βοήθεια προϊσταμένων, τα οποία προορίζονταν για σκληρά εργαζόμενους αγρότες». Όπως είπε, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει συνώνυμο του πελατειακού κράτους» και επισήμανε ότι «ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία». Ωστόσο, στάθηκε στο γεγονός ότι η διερεύνηση της υπόθεσης δεν έφτασε εκεί που θα μπορούσε, εξαιτίας του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Σχετικά με τα Τέμπη, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και κατέστησε σαφές ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. «Ο μόνος τρόπος να κλείσει αυτή η πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης. Όμως, λόγω του άρθρου 86, αυτό δεν συνέβη», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαία εισαγγελέας προειδοποίησε κατά των πολιτικών ή άλλων παρεμβάσεων στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας: «Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ριάλιτι σόου. Αν θέλετε να βρείτε την αλήθεια, μη βάζετε τους μάρτυρες να μιλούν στην τηλεόραση. Προειδοποιώ όποιον θέλει να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί».

Σε ερώτηση για τη διαφθορά, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο: «Δεν υπάρχει κράτος χωρίς διαφθορά. Αυτό που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το βλέπουμε και σε άλλα κράτη-μέλη. Η οικονομική διαφθορά μπορεί να σκοτώσει, τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».

Τέλος, απαντώντας στις αιτιάσεις περί μη ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ήταν κατηγορηματική: «Όποιος το λέει αυτό, διακινεί fake news».
