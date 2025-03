Μασκ για Λεπέν: Όταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω δημοκρατικής ψηφοφορίας, καταχράται το νομικό σύστημα για να φυλακίσει τους αντιπάλους της.

Ο Έλον Μασκ έκανε λόγο για «κατάχρηση του νομικού συστήματος», σχολιάζοντας την ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που επιβλήθηκε στην ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πέν μετά την καταδίκη της για κατάχρηση δημόσιου χρήματος, προειδοποιώντας πως θα υπάρξει «αντίδραση» ανάλογη με τις νομικές επιθέσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω δημοκρατικής ψηφοφορίας, καταχράται το νομικό σύστημα για να φυλακίσει τους αντιπάλους της.

Αυτή είναι η πάγια στρατηγική που ακολουθεί σε όλον τον κόσμο», αναφέρει ο Μασκ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας σε άλλη ανάρτησή του ότι: «θα υπάρξει αντίδραση, όπως με τις νομικές επιθέσεις εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, που κρίθηκε σήμερα (31/3) ένοχη για κατάχρηση δημοσίου χρήματος από δικαστήριο του Παρισιού, καταδικάστηκε σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.

Το δικαστήριο εκτίμησε πως το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2,9 εκατ. ευρώ, καθώς οι ευρωβουλευτές λάμβαναν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απασχόληση βοηθών οι οποίοι στην πραγματικότητα εργάζονταν όχι γι΄αυτούς αλλά για το κόμμα της ακροδεξιάς.

Η Μαρίν Λεπέν τοποθετείται μακράν στην πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των προσεχών προεδρικών εκλογών, με ποσοστό 34% έως 37% των προθέσεων ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες, Κυριακή.

Κάτι τέτοιο δεν προεξοφλεί ωστόσο τελική επιτυχία, καθώς η ακροδεξιά ηγέτης απέτυχε να εκλεγεί το 2017 και το 2022 στον δεύτερο γύρο απέναντι στον νυν πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος.

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.

This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025