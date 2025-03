Μασκ: Ποιους και γιατί απειλεί με διώξεις στο Πεντάγωνο

Ο Ίλον Μασκ μετέφερε την εκστρατεία του για περικοπές στην αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε αχαρτογράφητα νερά σήμερα, πραγματοποιώντας μια άνευ προηγουμένου υψηλού επιπέδου συνάντηση στο Πεντάγωνο και ζητώντας τη δίωξη οποιουδήποτε αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας που διέρρευσε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του.

Ο Μασκ, οι επιχειρήσεις του οποίου έχουν συνάψει σειρά συμβολαίων με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, συναντήθηκε με τον υπουργό Πιτ Χέγκσεθ για 80 λεπτά στις πρώτες τέτοιου είδους συνομιλίες στο Πεντάγωνο, το οποίο ευθύνεται για ένα μεγάλο μέρος των δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους. Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν Αμερικανοί στρατηγοί συμμετείχαν στη συνάντηση διαδικτυακά.

Η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι ο Μασκ θα ενημερωνόταν σχετικά με μυστικά πολεμικά σχέδια για την Κίνα, κάτι που ο ίδιος ο Μασκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν. Ο δισεκατομμυριούχος αποκάλεσε το δημοσίευμα «καθαρή προπαγάνδα» και ζήτησε την ανάληψη νομικής δράσης σε βάρος των υπεύθυνων για τη διαρροή.

«Ανυπομονώ για τις διώξεις εκείνων στο Πεντάγωνο, που διαρρέουν με δόλο ψευδείς πληροφορίες στους NYT. Θα τους βρούμε», έγραψε στο Χ, πριν από τη συνάντηση με τον Χέγκσεθ.

Στον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θέλει να δείξει τα σχέδια των ΗΠΑ για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Κίνα σε κανέναν και υπαινίχθηκε την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων του Μασκ.

«Δεν θέλω να το δείξω αυτό σε κανέναν. Όμως σίγουρα δεν θα το έδειχνες σε έναν επιχειρηματία, που μας βοηθά τόσο πολύ», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ο Ίλον έχει επιχειρήσεις στην Κίνα και θα ήταν πιθανώς ευαίσθητος ως προς αυτό», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

The New York Times is pure propaganda.

Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.

They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2025