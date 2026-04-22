Μάστιγα η ανήλικη παραβατικότητα στη Δυτική Ελλάδα: Η Αχαΐα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Αύξηση 15,3% σε ένα χρόνο δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, πολλές είναι οι περιπτώσεις, όπου αξιωματικοί συλλαμβάνουν μικρά παιδιά

22 Απρ. 2026 11:00
Pelop News

Η ανάγνωση των αριθμών πίσω από τα αστυνομικά στοιχεία των τελευταίων δύο ετών είναι ένα δυνατό «καμπανάκι», για ένα πρόβλημα που κυρίως είναι κοινωνικό.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι η παραβατικότητα των ανηλίκων στη Δυτική Ελλάδα, και πρωτίστως στην Αχαΐα, δεν είναι ένα απλό φαινόμενο «νεανικής αταξίας». Πρόκειται για μία παγιωμένη κοινωνική πραγματικότητα που εξελίσσεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, εμφανίζοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ευθέως σε σκληρή, «βαριά» εγκληματικότητα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας παραμένει ο αρνητικός πρωταγωνιστής στην περιοχή. Το 2024, στην Αχαΐα εντοπίστηκαν 88 δράστες ηλικίας 12 έως 14 ετών και 329 δράστες ηλικίας 15 έως 18 ετών.

Συνολικά, 417 παιδιά και έφηβοι απασχόλησαν τις Αρχές. Η εικόνα για το 2025 δείχνει περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι δράστες της πρώτης ηλικιακής ομάδας (12-14) αυξήθηκαν σε 103, ενώ οι έφηβοι (15-18) έφτασαν τους 378. Συνολικά, καταγράφηκε μία αύξηση της τάξης του 15,3% μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, την ώρα που σε γειτονικές περιοχές όπως η Αιτωλία, οι αριθμοί εμφάνιζαν κάμψη.

 

Από τις μικροκλοπές στη «σκληρή» δράση.

Η ανάλυση των ειδών παραβατικότητας αποκαλύπτει μία ζοφερή πραγματικότητα. Αν και η βάση της πυραμίδας παραμένει τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, με την Αχαΐα να μετρά 1.036 αδικήματα αυτού του είδους το 2025, η ποιοτική στροφή προς τη βία είναι αδιαμφισβήτητη. Τα στοιχεία για τη «βαριά» εγκληματικότητα σοκάρουν.

Οι ληστείες από ανήλικους στην Αχαΐα αυξήθηκαν από 25 το 2024, σε 29 το 2025. Πλέον, δεν μιλάμε μόνο για «πορτοφολάδες» των δρόμων, αλλά για βίαιες επιθέσεις, συχνά με τη χρήση απειλής, που καταδεικνύουν μία θρασύτητα που προβληματίζει για αυτές τις ηλικίες.

Παράλληλα, οι σωματικές βλάβες παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα, με 145 καταγεγραμμένα περιστατικά στην Αχαΐα μόνο για το 2025. Η εμπλοκή ανηλίκων με τα ναρκωτικά παραμένει μία ανοιχτή πληγή, ενώ η συμμετοχή τους σε «διακεκριμένες κλοπές» (11 περιπτώσεις με διάρρηξη και 30 χωρίς το 2025) υποδηλώνει μία επικίνδυνη «επαγγελματικοποίηση» και ένταξη σε οργανωμένες ομάδες ή συμμορίες με συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενασχόληση με τις κλοπές τροχοφόρων, όπου στην ευρύτερη περιφέρεια καταγράφηκαν 433 περιπτώσεις το 2025, με τους ανήλικους να αποτελούν σημαντικό ποσοστό των δραστών.

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Στο σύνολο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος στην παραβατικότητα των ανηλίκων.

Στην Αιτωλία και την Ακαρνανία, αν και οι απόλυτοι αριθμοί εμφάνισαν μία μικρή κάμψη το 2025 (94 και 163 δράστες αντίστοιχα), η σοβαρότητα των αδικημάτων παραμένει στα ίδια επίπεδα. Αντίθετα, στην Ηλεία παρατηρήθηκε μία ανησυχητική έκρηξη 24,8%, με τους ανήλικους δράστες να φτάνουν τους 211, γεγονός που δείχνει ότι το φαινόμενο διαχέεται σε όλο τον άξονα της Δυτικής Ελλάδας. Την ίδια ώρα, το στοίχημα της εξιχνίασης παραμένει δύσκολο.

Παρόλο που η Αστυνομία καταφέρνει να διαλευκάνει ένα σημαντικό ποσοστό των υποθέσεων (ενδεικτικά, το 2025 εξιχνιάστηκαν 374 περιπτώσεις κλοπών στην Αχαΐα από προηγούμενα έτη ή μήνες), ο όγκος των νέων αδικημάτων είναι τέτοιος που η πίεση στις διωκτικές αρχές είναι διαρκής.

Αυτό όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, δεν είναι μόνο η αύξηση των κρουσμάτων, αλλά η μείωση του ηλικιακού ορίου. Η αύξηση των δραστών στην ομάδα 12-14 ετών στην Αχαΐα (από 88 σε 103) μαρτυρά μία βαθιά κοινωνική διάβρωση. Πρόκειται για παιδιά που φοιτούν στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και ήδη βρίσκονται μπλεγμένα σε δίκτυα παραβατικότητας.

Η αύξηση των ληστειών, οι οργανωμένες διακεκριμένες κλοπές και η κάθοδος των δραστών σε ηλικίες προεφηβείας συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η αστυνομική στατιστική απλώς επιβεβαιώνει αυτό που η κοινωνία γνωρίζει: ο χρόνος για ουσιαστική παρέμβαση τελειώνει, πριν οι αριθμοί γίνουν ακόμα πιο μελανοί.

