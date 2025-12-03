Ματαιώθηκε η συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ζελένσκι στις Βρυξέλλες

Θα συζητούσαν με τον Ζελένσκι τα αποτελέσματα των συνομιλιών τους με τον Ρώσο πρόεδρο

Ματαιώθηκε η συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ζελένσκι στις Βρυξέλλες
03 Δεκ. 2025 10:09
Pelop News

Όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα γίνει τελικά η συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Αμερικανού ηγέτη, Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το μέγεθος της ζημιάς για την ΕΕ με το (νέο) σκάνδαλο Μογκερίνι και τα καρφιά της Ζαχάροβα

Η προγραμματισμένη συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώθηκε — πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι συνομιλίες δεν θα προχωρήσουν και ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το kyivpost, το Κρεμλίνο υποστηρίζει πως οι Γουίτκοφ και Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας για την Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα – μια δήλωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά των ΗΠΑ.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συζητούσαν με τον Ζελένσκι τα αποτελέσματα των συνομιλιών τους με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο – Στο -0,34% ο Γενικός Δείκτης στις 2.100 μονάδες
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
10:39 Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Πάτρα
10:37 Θρίλερ στο Ισραήλ με την παράδοση των δύο τελευταίων σορών , τα λείψανα δεν ανήκουν σε ομήρους!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ