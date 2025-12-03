Ματαιώθηκε η συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ζελένσκι στις Βρυξέλλες

Όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα γίνει τελικά η συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Αμερικανού ηγέτη, Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το μέγεθος της ζημιάς για την ΕΕ με το (νέο) σκάνδαλο Μογκερίνι και τα καρφιά της Ζαχάροβα

Η προγραμματισμένη συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώθηκε — πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι συνομιλίες δεν θα προχωρήσουν και ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το kyivpost, το Κρεμλίνο υποστηρίζει πως οι Γουίτκοφ και Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας για την Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα – μια δήλωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά των ΗΠΑ.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συζητούσαν με τον Ζελένσκι τα αποτελέσματα των συνομιλιών τους με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



