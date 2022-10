Μάθιου Πέρι: «Παραλίγο να πεθάνω, ήμουν σε κώμα»

Σε μια μεγάλη αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή προχώρησε ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος έγινε γνωστός και αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή κωμική σειρά «Φιλαράκια».

Θέλοντας να διαδώσει ένα μήνυμα γεμάτο ελπίδα, αναφέρθηκε στη δυσκολότερη περίοδο που έχει βιώσει και στις εξαρτήσεις του από το ποτό και τα οπιοειδή.

Matthew Perry Opens Up About His Addiction Journey with a New Memoir: 'I'm Grateful to Be Alive' https://t.co/Y98x0pnxlC pic.twitter.com/q2rrc0bnYG

— People (@people) October 19, 2022