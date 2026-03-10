Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν στην αυλή του σχολείου τους!

Σοκ σε Γυμνάσιου του Ηρακλείου, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ μαζί με πυροτεχνουργό. «Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας» ανέφερε εργαζόμενος

10 Μαρ. 2026 17:27
Pelop News

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στο Ηράκλειο, όπου μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν ισχυρό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν στην αυλή του συγκροτήματος το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026), αγνοώντας τους κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή από την ισχυρή έκρηξη.

Γιατί προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Το πρωί της Τρίτης, το εκπαιδευτικό προσωπικό στου γυμνασίου εντόπισε ύποπτα υπολείμματα στον χώρο του σχολείου στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Τα ευρήματα προκάλεσαν έντονη ανησυχία και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ μαζί με πυροτεχνουργό, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η έκρηξη είχε ήδη σημειωθεί.

Όπως ανέφεραν άνθρωποι από το σχολικό περιβάλλον που ενημέρωσαν για το περιστατικό το patris.gr, όλα ξεκίνησαν από έναν δυνατό κρότο που ακούστηκε σε περιοχή του Ηράκλειο, κοντά σε σχολική μονάδα της πόλης.

Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο εκπαιδευτικοί και όσοι είδαν από κοντά τα υπολείμματα δήλωναν σοκαρισμένοι, κάνοντας τον σταυρό τους και λέγοντας πως οι ίδιοι οι κατασκευαστές του μηχανισμού θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας» ανέφερε εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο.

Η αστυνομική έρευνα άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν τρία νεαρά άτομα να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα και να κατευθύνονται προς την αυλή, όπου τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό πριν τον ενεργοποιήσουν.

Η εξέλιξη της έρευνας προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς αποκαλύφθηκε ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να κατασκευάστηκε ο μηχανισμός, με χρήση εύφλεκτων υλικών και μικρών φιαλών υγραερίου σε συνδυασμό με κροτίδα, γεγονός που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και σε τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψη ενός από τους φερόμενους δράστες. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μαθητή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο και τα άλλα δύο άτομα που εμφανίζονται στα πλάνα να είναι επίσης μαθητές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φερόμενη απάντηση του ανήλικου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο», φέρεται να είπε ο μαθητής σε εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
