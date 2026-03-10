Γιατί προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Τι υποστήριξε στην απολογία του, είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσέχικης προέλευσης, πλήρως λειτουργικές

10 Μαρ. 2026 17:17
Pelop News

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα (10/3/2026) ο 48χρονος Σουδανός, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ.

Ειδικότερα ο κατηγορούμενος είχε φθάσει έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να ζητά τηλέφωνο για να μιλήσει απειλώντας πως θα προκαλέσει έκρηξη. Τελικά αστυνομικοί τράβηξαν την προσοχή του και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε στην κατοχή του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσέχικης προέλευσης, πλήρως λειτουργικές.

Σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 48χρονος απολογήθηκε για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, αλλά και απειλή. Ο 48χρονος έδωσε εξηγήσεις για τις παραπάνω κατηγορίες χωρίς δικηγόρο και έμεινε μόλις 20 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ενώπιον του ανακριτή ο 48χρονος επανέλαβε όσα είχε πει και προανακριτικά, ότι δηλαδή βρήκε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες, πεταμένες στην περιοχή της Ακρόπολης και θέλησε να τις παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.

Όμως όπως φέρεται να υποστήριξε εκεί δεν του έδωσαν σημασία και εν συνεχεία πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας για να τις παραδώσει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κατηγορούμενος ανέφερε στην απολογία του πως δεν ήθελε να προκαλέσει κακό ή να ανατιναχθεί, παρά μόνο να παραδώσει την εκρηκτική ύλη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του 48χρονου δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, που αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Όπως έγινε γνωστό μετά το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί 15 φορές κατά το παρελθόν. Η πρώτη φορά που είχε πέσει στα χέρια των αρχών ήταν τον Μάιο του 2008 όταν και συνελήφθη για παράβαση του νόμου «περί αλλοδαπών».

Από τότε ακολούθησαν πολλές συλλήψεις και συγκεκριμένα: δύο το 2008, μία το 2009, δύο το 2020, μία το 2022, μία το 2023, τέσσερις το 2024 και τέσσερις το 2025.

