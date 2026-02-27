Μαθητικός αγώνας στα 5 χλμ. του Patras Half marathon

Ο PATRAS HALF MARATHON ανοίγει τον δρόμο στη νέα γενιά δρομέων!

Η ανακοίνωση των διοργανωτών: “Στο πλαίσιο του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. θα πραγματοποιηθεί και μαθητικός αγώνας, με συμμετοχή γυμνάσιων και της λυκείων της ευρύτερης περιοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της ευρύτερης περιοχής μας με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα πέντε (5) άτομα ανά σχολείο. Για την κατάταξη του αγώνα θα αξιολογηθεί τόσο το μέγεθος της ομάδας, όσο και οι επιδόσεις των μελών της. Όλα τα μέλη των ομάδων θα πάρουν ατομική κατάταξη και στον κανονικό αγώνα.

Εγγραφές γίνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα, patrashalfmarathon.gr, επιλέγοντας το «μαθητικό» πακέτο εγγραφής.

Ενθαρρύνουμε τα σχολεία να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες και να ζήσουν τη χαρά της συμμετοχής σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, προωθώντας την άσκηση, τη συνεργασία και το ευ αγωνίζεσθαι.

Γίνε κι εσύ κομμάτι της ιστορίας ενός σπουδαίου αγώνα. Δηλώστε συμμετοχή και γίνετε μέρος της μαθητικής δρομικής γιορτής της πόλης!

