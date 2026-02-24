Μαθητής εντοπίστηκε να οδηγεί το αγροτικό του πατέρα του

Στα Χανιά σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε, όπου ένας μαθητής λυκείου εντοπίστηκε να οδηγεί το αγροτικό του πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον οδηγό και διαπίστωσαν πως ήταν ανήλικος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ το αγροτικό ανήκε στον πατέρα του.

Οι αρχές αναζήτησαν τον πατέρα και του επέβαλαν 1.000 ευρώ πρόστιμο στον ίδιον και 1.000 ευρώ πρόστιμο στον γιο του.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας οι Αρχές της Κρήτης πραγματοποίησαν συνολικά 4.258 ελέγχους σε οχήματα και εντόπισαν 1.275 παραβάσεις.

