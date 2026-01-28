Μάτι: Στον Άρειο Πάγο οι αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασθέντων – Εισαγγελική πρόταση για απόρριψη

Συζητήθηκαν στον Άρειο Πάγο οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με την εισαγγελέα να εισηγείται την απόρριψή τους και τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν δικαιοσύνη.

Μάτι: Στον Άρειο Πάγο οι αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασθέντων - Εισαγγελική πρόταση για απόρριψη
28 Ιαν. 2026 12:57
Pelop News

Ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου συζητήθηκαν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο κοινωνικό και θεσμικό ενδιαφέρον.

Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί από τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη, καθώς και τον κάτοικο της περιοχής Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, που είχε καταδικαστεί για εμπρησμό. Οι τρεις πρώτοι εκτίουν ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια, ενώ η ποινή του τελευταίου είχε μετατραπεί σε χρηματική.

Η εισαγγελέας της έδρας, Νίκη–Αναστασία Μουζάκη, πρότεινε την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης, υποστηρίζοντας ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι επαρκώς αιτιολογημένες τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς την επιβολή των ποινών.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι η απόφαση του Εφετείου παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την αιτιολογία και τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, ζητώντας την αναίρεσή της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, Κάλλι Αναγνώστου, δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να ζητούν ελαφρυντικά, ωστόσο οι παραλείψεις τους στέρησαν από δεκάδες ανθρώπους το δικαίωμα στη ζωή. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος απηύθυνε έκκληση προς τη Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα και να σταθεί στο ύψος της αποστολής της.

Σημειώνεται ότι ο πρώην διοικητής του ΕΣΚΕ, Γιάννης Φωστιέρης, ο οποίος επίσης έχει καταδικαστεί, δεν υπέβαλε αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ