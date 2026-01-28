Μάτι: Στον Άρειο Πάγο οι αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασθέντων – Εισαγγελική πρόταση για απόρριψη

Ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου συζητήθηκαν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο κοινωνικό και θεσμικό ενδιαφέρον.

Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί από τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη, καθώς και τον κάτοικο της περιοχής Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, που είχε καταδικαστεί για εμπρησμό. Οι τρεις πρώτοι εκτίουν ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια, ενώ η ποινή του τελευταίου είχε μετατραπεί σε χρηματική.

Η εισαγγελέας της έδρας, Νίκη–Αναστασία Μουζάκη, πρότεινε την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης, υποστηρίζοντας ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι επαρκώς αιτιολογημένες τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς την επιβολή των ποινών.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι η απόφαση του Εφετείου παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την αιτιολογία και τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, ζητώντας την αναίρεσή της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, Κάλλι Αναγνώστου, δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να ζητούν ελαφρυντικά, ωστόσο οι παραλείψεις τους στέρησαν από δεκάδες ανθρώπους το δικαίωμα στη ζωή. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος απηύθυνε έκκληση προς τη Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα και να σταθεί στο ύψος της αποστολής της.

Σημειώνεται ότι ο πρώην διοικητής του ΕΣΚΕ, Γιάννης Φωστιέρης, ο οποίος επίσης έχει καταδικαστεί, δεν υπέβαλε αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης.

