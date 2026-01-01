Ματωμένη Πρωτοχρονιά: Εκρηξη σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, δεκάδες νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη Ενημέρωση: Ο Πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου, Ματίας Ρεϊνάρ, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την τραγωδία μετά από εκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στην Ελβετία, ανέφερε ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, και έχουν πλέον μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 40 νεκρούς.

Η χωρητικότητα των νοσοκομείων στο Βαλέ έχει εξαντληθεί. Αρκετοί ασθενείς έχουν επίσης μεταφερθεί σε νοσοκομεία εκτός του καντονιού, ιδίως σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Οι αρχές του Βαλέ έχουν τη βοήθεια του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης. Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στην ταυτοποίηση των νεκρών, που σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν είναι δεκάδες.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ υψηλός, εκτιμάται σε αρκετές δεκάδες, περίπου 40 σύμφωνα με μια πηγή. Έχει δημιουργηθεί μια γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες: 0848 112 117.

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν θα δημοσιοποιηθεί προς το παρόν. Δεν θα δοθούν πληροφορίες ούτε για την ταυτότητα των θυμάτων. «Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο», ανέφεραν οι αρχές.

Ο διοικητής της αστυνομίας του Βαλαί, Φρεντερίκ Ζισλέρ, κάνει λόγο για αρκετές δεκάδες νεκρούς και δεκάδες ακόμη τραυματίες.

Νεότερη Ενημέρωση: Περισσότερα από 100 άτομα βρίσκονταν στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στην Ελβετία τη στιγμή της έκρηξης, αναφέρει το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η αστυνομία έχει ενημερώσει ότι «αρκετοί» άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, αλλά δεν έχει δοθεί ακριβής αριθμό.

Πλάνα που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προφανώς τραβήχτηκαν από τον δρόμο έξω από το μπαρ, δείχνουν φωτιά μέσα σε ένα κτίριο.

Ο χειρισμός πυροτεχνημάτων μπορεί να ήταν η αιτία της τραγωδίας

Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, αλλά η αστυνομία λέει ότι η αιτία είναι άγνωστη.

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RhoneFM, ο χειρισμός πυροτεχνημάτων μπορεί να ήταν η αιτία της τραγωδίας. Αρκετά άτομα φέρονται να το επιβεβαίωσαν στον σταθμό. Ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλός. Το RhoneFM αναφέρει πιθανώς αρκετές δεκάδες θανάτους, ενώ μια ανώνυμη πηγή κάνει λόγο για περίπου σαράντα θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο «Le Constellation Bar», όπου οι επισκέπτες γιόρταζαν την έλευση της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας, η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αναφέρθηκε γύρω στη 1:30 π.μ., δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Gaëtan Lathion. Είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο νωρίς το πρωί.

Πρώτη Ενημέρωση: Θανατηφορά έκρηξη σημειώθηκε στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στην Ελβετία. Είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι. «Υπήρξε μια έκρηξη άγνωστης προέλευσης», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λάθιον, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι Γουόλις στη νοτιοδυτική Ελβετία.

«Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αρκετοί νεκροί».

Είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. (00:30 GMT) στο μπαρ Le Constellation, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, καθώς γινόταν πάρτι για την Πρωτοχρονιά.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

