Ματσούκα: «Ξεχνάω τα κλειδιά μου και πηδώ τα διπλανά μπαλκόνια»

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι είναι αφηρημένη και πως έχει κακή μνήμη, με αποτέλεσμα να ξεχνάει προσωπικά της αντικείμενα.

21 Οκτ. 2025 11:54
Με χιούμορ περιέγραψε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα τον τρόπο που μπαίνει στο σπίτι της, καθώς συχνά ξεχνάει τα κλειδιά της, με την ηθοποιό να παραδέχεται πως δεν είναι λίγες οι φορές, που χρειάστηκε να πηδήξει από διπλανά μπαλκόνια, για να βρεθεί στο δικό της.

Όπως είπε η Δήμητρα Ματσούκα στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου: «Γενικά δεν έχω καλή μνήμη, είμαι ένας αφηρημένος άνθρωπος. Μου έχουν συμβεί διάφορα. Ξεχνάω κλειδιά, γυαλιά, κινητά σε μία μόνιμη βάση. Παίρνω των άλλων τα γυαλιά, τα κινητά, τα κλειδιά. Ο θίασος είναι σε μία μόνιμη αγωνία. Είναι όλοι από πίσω μου, δεν με αφήνουν να κουνηθώ. Βλέπω κλειδιά και λέω δικά μου θα είναι. Πρόσφατα, πήρα ένα λάθος κινητό, αλλά το επέστρεψα. Συνήθως, πηδάω από διπλανά μπαλκόνια για να μπω στο σπίτι, επειδή δεν έχω κλειδιά».
