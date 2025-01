Μαύρη Θάλασσα: Περιβαλλοντική καταστροφή από τη διαρροή 2.400 τόνων πετρελαιοειδών

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών που συμμετέχουν στον καθαρισμό της πετρελαιοκηλίδας στη Μαύρη Θάλασσα εντόπισαν επτά νέες κηλίδες, δήλωσε σήμερα Ρώσος αξιωματούχος στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, καθώς οι αρχές αγωνίζονται να μετριάσουν τις επιπτώσεις της καταστροφής που διαρκεί σχεδόν ένα μήνα.

Περίπου 2.400 μετρικοί τόνοι πετρελαιοειδών έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα από τις 15 Δεκεμβρίου, όταν δύο γερασμένα δεξαμενόπλοια επλήγησαν από καταιγίδα στο στενό του Κερτς.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι οι προσπάθειες καθαρισμού μέχρι στιγμής δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το μέγεθος της κατάστασης, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις πλέον σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και χρόνια».

Ο Αντρέι Παβλιουτσένκο, αξιωματούχος του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων της προσαρτημένης Κριμαίας δήλωσε σήμερα ότι οι εργαζόμενοι εντόπισαν επτά ακόμη περιπτώσεις ρύπανσης κατά μήκος των ακτών σε τέσσερις περιοχές της Κριμαίας, όπως επίσης και στη νήσο Τούζλα, μια στενή λωρίδα γης κάτω από τη Γέφυρα της Κριμαίας που συνδέει τη νότια Ρωσία με τη Χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Παβλιουτσένκο δήλωσε στο TASS ότι η νέα μολυσμένη περιοχή έχει μήκος περίπου 14 χιλιομέτρων και ότι 10 σκάφη και δύο αεροσκάφη συμμετέχουν στην εποπτεία της ακτής.

