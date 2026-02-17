Μαυρίκης: Στο Αυτόφωρο για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια και απειλή

Ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο Δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Αυτό είναι το σενάριο του συμβολαίου θανάτου για τον ισοβίτη που εκτελέστηκε στις φυλακές Δομοκού

Σε βάρος του η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Χρήστος Μαυρίκης χθες το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Στη συνέχεια ο 71χρονος φέρεται να κλείστηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Κατόπιν επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκε σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος και «αρχικοριός» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών την περίοδο του 1989, τον περασμένο Μάιο κατηγορήθηκε και για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Μετά την απολογία του, τότε του είχε επιβληθεί κατ´ οίκον κράτηση με βραχιολάκι.

