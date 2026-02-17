Μαυρίκης: Στο Αυτόφωρο για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια και απειλή

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά χθες το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα

Μαυρίκης: Στο Αυτόφωρο για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια και απειλή
17 Φεβ. 2026 14:38
Pelop News

Ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο Δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Αυτό είναι το σενάριο του συμβολαίου θανάτου για τον ισοβίτη που εκτελέστηκε στις φυλακές Δομοκού

Σε βάρος του η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Χρήστος Μαυρίκης χθες το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Στη συνέχεια ο 71χρονος φέρεται να κλείστηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Κατόπιν επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκε σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος και «αρχικοριός» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών την περίοδο του 1989, τον περασμένο Μάιο κατηγορήθηκε και για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Μετά την απολογία του, τότε του είχε επιβληθεί κατ´ οίκον κράτηση με βραχιολάκι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:56 Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Σωρευτικές απώλειες άνω του 4%
17:48 Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Να σταματήσουν οι απειλές βίας»
17:40 Πάτρα: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου – Για ποιον λόγο
17:36 Ερύμανθος: Ανυπολόγιστες οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Τι λέει ο Μπαρής ΦΩΤΟ
17:34 Πατρινό Καρναβάλι: Το μέτρο σύγκρισης με τις άλλες πόλεις μας συμφέρει
17:27 Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, η έκθεση για ΟΠΕΚΑ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
17:24 Ινδία – Γαλλία: Προχωρά η «μαμούθ» συμφωνία για 114 Rafale και νέα εξοπλιστικά 33 δισ. ευρώ
17:18 Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ στηρίζοντας έμπρακτα το Σαρακοστιανό τραπέζι
17:18 Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη
17:10 Πάτρα: Σύσκεψη φορέων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για τοπικό σχέδιο
17:07 Καιρός: Διάλλειμα των βροχών για δύο ημέρες, αγριεύει από Παρασκευή
17:02 Εκτορας Σταυρακάκης στην «Π»: «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι για το Διάστημα»
16:54 «Έσβησε» ο μοντέρ του MEGA Κώστας Κοσμίδης-Ευαγγελάτος: «Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»
16:49 Αναμενομένη ήττα της ΝΕΠ από τον Ολυμπιακό
16:46 Πάτρα: Κατολίσθηση στον δρόμο Καρυάς – Παλαιού Σουλίου – Σε επιφυλακή ο Δήμος
16:42 Πάτρα: Οι ΣΦήγΚΕΣ «κατακτούν» τις Σκάλες Γεροκωστοπούλου με μια μεγάλη μουσικοχορευτική γιορτή
16:32 Απειλές Χαμενεΐ ότι το USS Abraham Lincoln μπορεί να βυθιστεί
16:22 Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, παραμένει κρατούμενος
16:11 «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» – Νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στη Βιολάντα
16:00 Η συγκλονιστική ιστορία του Θρασύβουλου Καλαφατάκη: Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ