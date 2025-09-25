Μαυρίζει η ψυχή σου, νεκρό το τετράχρονο παιδάκι στο τροχαίο δυστύχημα

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

 

25 Σεπ. 2025 21:30
Pelop News

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Χανιά, το βράδυ σήμερα (25.09.2025), με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένα τετράχρονο παιδί.

Το δυστύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Κίσσαμο, ενώ το 4χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Α.Τ. Κισάμου. Μάλιστα, το 4χρονο ήταν σοβαρά τραυματισμένο και έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των διασωστών του ΕΚΑΒ κατά την διακομιδή του, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Τα αίτια κάτω από τα οποία έγινε η τραγωδία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν.
