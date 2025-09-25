Τεσσάρων χρονών παιδάκι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε τροχαίο

Παιδάκι τεσσάρων ετών, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην Κίσαμο σήμερα (25/9/2025) το βράδυ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το τετράχρονο, δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές, ωστόσο το παιδάκι μεταφέρεται αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

