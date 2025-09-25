Αδέλφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα στη Μεσσαρά σε χωράφι!

Εντοπίστηκαν αιμόφυρτα από μέλη άλλης οικογένειας που έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές

25 Σεπ. 2025 20:46
Pelop News

Ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά, αργά το απόγευμα σήμερα (25/9/2025), όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Ο 32χρονος είναι τραυματισμένος στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν αιμόφυρτα από μέλη άλλης οικογένειας σε χωράφι, που έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο και εφημερεύει.
