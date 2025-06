Μαυροβούνιο: Τραγωδία στον αέρα – Η στιγμή που 19χρονη λύνει τη ζώνη και πέφτει στο κενό ΒΙΝΤΕΟ

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μαυροβούνιο, όταν η 19χρονη Σέρβα Τιχάνα Ράντονιτς έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια πτήσης με αλεξίπτωτο πλαγιάς, αφού – κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες – έλυσε τη ζώνη ασφαλείας και βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου 50 μέτρων.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το υλικό να δείχνει τη νεαρή γυναίκα να αφαιρεί το ειδικό γιλέκο που την κρατούσε δεμένη με τον εξοπλισμό και αμέσως μετά να βγαίνει από τους ιμάντες που ήταν περασμένοι στα πόδια της. Στο βίντεο δεν διακρίνεται κάποια ένδειξη πάλης ή μηχανικής βλάβης, εντείνοντας τα ερωτήματα για τους λόγους πίσω από την τραγική της πράξη.

Tijana Radonjic, a 19-year-old from Serbia, died after falling over 50 meters during a parasailing video shoot in Becici, near Budva, Montenegro, on May 28, 2025.

Reports say that she unbuckled her seatbelt, possibly due to a panic attack, but her family disputes this.

